5 عطور نسائية لهذا الموسم.. بين الأنوثة الحالمة والجاذبية القوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:19 صباحاً - في عالم العطور، تكمن القصة في كل نفحة، والذكريات في كل رشة، والانطباعات الأولى لا تُنسى. بين الرقيّ والغموض، وبين الأنوثة الحالمة والجاذبية القوية، تأتي مجموعات العطور النسائية لتعكس جوانب متعددة من شخصية المرأة، وتمنحها لمسة فريدة تميّز حضورها أينما كانت.

في هذا الدليل العطري، نسلّط الضوء على نخبة من أبرز العطور النسائية الفاخرة لهذا الموسم التي تحمل توقيع أشهر دور الأزياء والعطور العالمية. من عبير الأزهار البيضاء الرقيق في Déjà Vu White Flower | 57 من كايالي، إلى السحر الليلي الغامض لعطر Black Orchid – Parfum من توم فورد، تتجلى كل تركيبة كأنها لوحة فنية من المشاعر والروائح الآسرة.

اختاري من بين هذه التوليفات المميزة ما يعبّر عنكِ، ودعي عطرك يروي قصتك.

عطر Déjà Vu White Flower | 57 من كايالي Kayali

عطر Déjà Vu White Flower | 57 من كايالي Kayali

عطر Déjà Vu White Flower | 57 من كايالي Kayali هو تجسيد للحظات الحنين الساحرة، حيث يمزج بين الدفء والجاذبية في تناغم عطري أنثوي أخّاذ. يحمل هذا العطر عبيراً غنياً من الأزهار البيضاء النضرة التي تأسر الحواس وتوقظ الذكريات. التركيبة تجمع بين خشب الصندل العطري والفواكه الناعمة؛ مثل النكتارين الأبيض وزهر البرتقال، لتخلق تجربة حسيّة فريدة من نوعها.

يتألّف قلب العطر من نغمات ساحرة من الياسمين، التوبروز، الباتشولي، والغاردينيا، والتي تتكامل في مزيج مغرٍ ومميز؛ يعبّر عن الأنوثة بطريقة راقية وحسية. إنه عطر دافئ ومريح، يعيدك إلى لحظات الوقوع في الحب، وفي الوقت ذاته يفتح أبواب الذكريات الجديدة والمثيرة التي يمكن استحضارها مع كل رشة.

الرقم 57 في اسم العطر يُشير إلى عدد التجارب التي خضعت لها التركيبة قبل الوصول إلى هذا التوازن المثالي بين الجاذبية والدفء.

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عطر Bloom Intense من غوتشي Gucci

عطر Bloom Intense Eau de Parfum من غوتشي Gucci

عطر Bloom Intense Eau de Parfum من غوتشي Gucci هو امتداد لعالم "غوتشي بلوم" Bloom، المليء بالأحلام والأنوثة الحقيقية. هذا العطر يأخذكِ في رحلة عطرية عميقة بلمسة ساحرة من الأزهار، تم ابتكاره على يد خبير العطور العالمي ألبرتو موراليس. التركيبة تعبق بنفحات خلاصة براعم الياسمين والتوبروز، التي تمنح العطر لمسة ناعمة ومميزة تعبّر عن جوهر الأنوثة بكل قوة ورقة في آنٍ واحد.

يتوسّع هذا العطر من خلال تجسيد كامل لسحره، تماماً كالشخص الذي يرتديه، ليزهر على البشرة ويكشف عن سحر داخلي خفي. عطر ليلي بامتياز، يُوقظ الجانب الساحر في داخلك. تبدأ الرائحة بنفحة متألقة من خلاصة زهر البرتقال، وتُفتَح الزهرة في القلب مع الياسمين السامباك، التوبروز، وزهرة "سيدة الليل" التي تتفتح ليلاً، مضيفة عمقاً وغموضاً للعطر.

القاعدة تتكوّن من خلاصة الباتشولي ولمسة من الطحالب البلّورية، مما يضفي إحساساً عميقاً وأنيقاً يدوم طويلاً. زجاجة العطر المربعة مزيّنة بطبعة "توال دو جوي" بالأحمر، تعكس القوة الإبداعية والتوهج الأنثوي الجريء لعطور Gucci.

عطر Her London Dream من بربري Burberry

عطر Her London Dream Eau de Parfum من بربري Burberry

عطر Her London Dream - Eau de Parfum من بربري Burberry هو لحظة رومانسية عصرية تحاكي حلماً نابضاً وسط شوارع لندن النابضة بالحياة. عطر أنثوي بامتياز، ينبض بالإشراق والحيوية، ويُخلد الذكريات بطابعه الرومانسي الناعم.

تبدأ التركيبة العطرية بنفحات منعشة من الليمون والزنجبيل الطازج، التي تمنح العطر لمسة من الانتعاش والمرح، يتبعها قلب أنثوي رقيق من الورد والفاوانيا، ليضيف للعطر بعداً شاعرياً وحالماً.

إنه العطر المثالي للمرأة التي تعشق الأناقة الهادئة والنفحات الراقية التي تعبّر عن الحلم والرومانسية المعاصرة في قلب المدينة.

عطر Black Orchid من توم فورد Tom Ford

عطر Black Orchid – Parfum من توم فورد Tom Ford

يُعتبر عطر Black Orchid من توم فورد Tom Ford النسخة الأكثر تركيزاً وقوة من العطر الأصلي الشهير Black Orchid. عطر يأسر الحواس ويضخّم الحسية في مكوناته؛ ليصل إلى مستويات غير مسبوقة من الجاذبية والغموض.

يجسّد هذا العطر روح الأنوثة السوداء الغامضة والمغرية من خلال زهور الإيلانغ-إيلانغ الغنية المغموسة في شراب الروم الذهبي، مما يخلق تركيبة عميقة وفاخرة تبقى في الذاكرة.

يُعتبر خياراً مثالياً للمناسبات الليلية والجريئة، حيث يترك أثراً لا يُنسى، ويدعو من حولك لاكتشاف سرّ هذا العطر الفريد.

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عطر Black Opium Le Parfum من إيف سان لوران YSL

عطر Black Opium Le Parfum من YSL

عطر Black Opium Le Parfum من إيف سان لوران YSL هو التفسير الأكثر كثافة ودفئاً لعطر Black Opium الأصلي، ويقدّم تجربة عطرية جريئة تدوم طويلاً وتترك بصمة لا تُنسى.

يتميّز هذا العطر بتركيبة غير متوقعة تضم أربع نكهات فريدة من الفانيليا، مما يضفي طابعاً دافئاً ومخملياً على العطر. تمتزج الفانيليا الغنية بتناغم مع نوتات القهوة الأيقونية، إلى جانب باقة من الأزهار البيضاء الناعمة، مما يخلق تركيبة عطرية جريئة ومليئة بالإغراء.

زجاجة العطر مستوحاة من أناقة الفساتين السوداء البراقة المصممة على يد Saint Laurent، حيث تأتي مزيّنة بقلب لامع يعبّر عن ليالي المدينة المبهجة، مما يجعلها رمزاً جديداً للقوة، الجرأة، والأنوثة الساحرة.