بهاء سلطان يتصدر الترند بعد طرح أحدث ألبوماته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 01:27 مساءً - تصدر اسم الفنان بهاء سلطان ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قام بطرح أحدث ألبوماته "رسيني"، واستطاعت أغاني الألبوم أن تحقق رواج كبير ونسب مشاهده عالية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ألبوم رسيني

يضم ألبومالجديد "رسيني" 5 أغنيات هي: "رسيني" وهي الأغنية الأساسية للألبوم من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، "ميدالية مفاتيح"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع فهد، أما أغنية "اترموا"، فهي كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، "الطيبين"، كلمات خالد تاج الدين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع يوسف علاء الدين، وآخر أغاني الألبوم "بتشوف فلان"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

يُشار إلى أن بهاء سلطان روج للألبوم خلال الأيام الماضية من خلال صورة جمعته بالملحن مدين عبر إنستغرام، ووعد الثنائي الجمهور بأغاني مميزة ستنال إعجابهم.

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مشاركته في رمضان 2025

يُذكر أنشارك في موسم دراما رمضان 2025، من خلال أدائه تتر مسلسل "ولاد الشمس"، وتحمل أغنية التتر عنوان "صاحبي يا صاحبي"، من كلمات منة القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى.

مسلسل "ولاد الشمس" من بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت، وإخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول قصة صديقين نشآ معاً منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

يمكنك متابعة رمضان 2025.. كواليس جديدة تجمع طه دسوقي وأحمد مالك في ولاد الشمس

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