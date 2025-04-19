الامارات | وفد مكتبة محمد بن راشد يزور متحف ومكتبة فزاع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، ترأسه عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد سالم المزروعي، متحف ومكتبة «فزاع» الرياضيَّين، المُقامَين في منزل الأكاديمي والباحث والمحلل الرياضي الدكتور موسى عباس، وذلك في إطار اهتمام المكتبة بالتجارب الثقافية المتخصصة ومصادر المعرفة غير التقليدية. وتجول الوفد الذي ضم عدداً من مسؤولي وإداريي المكتبات في المكتبة الرياضية التي تضم مجموعة من الإصدارات المتخصصة، من بينها أكثر من ثلاثة آلاف كتاب رياضي، و100 من رسائل الدكتوراه والماجستير المتخصصة في الرياضة، و1200 مجلة وصحيفة رياضية. تلتها جولة في المتحف الرياضي الذي يحتضن شهادات وميداليات توثق مسيرة الدكتور موسى عباس الحافلة في خدمة الرياضة الإماراتية.