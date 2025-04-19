الامارات | 150 فعالية وورشة فنية في «ركن القصص المصورة» في «القرائي للطفل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف «ركن القصص المصورة» ضمن فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب من 23 أبريل إلى الرابع من مايو تحت شعار «لتغمرك الكتب»، 150 ورشة وفعالية ونشاطاً يقدمها نخبة من الفنانين وخبراء كتب القصص المصورة والرسوم المتحركة من جميع أنحاء العالم.

ويستهدف برنامج ورش العمل التي يقدمها «ركن القصص المصورة» خلال المهرجان على مدار 12 يوماً تنمية مهارات الأطفال والناشئة، وتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم، وتمكينهم من التعرّف إلى أحدث التوجهات العالمية في صناعة الرسوم المتحركة.

ومن أبرز الورش التي يشهدها «ركن القصص المصورة» ورشة «فن الرسم بالخيوط»، التي تتيح للمشاركين تنفيذ أعمال فنية باستخدام الخيوط من وحي القصص المصورة والعناصر الجمالية لفن البوب.

وتُعرّف ورشة «تقنيات رسم المانجا» المشاركين بفن المانجا الياباني، في حين تُمكّن ورشة «كتابة حوارات» المشاركين من كتابة حوارات لقصة قصيرة مصوّرة.

ويتعلم المشاركون في ورشة «دورا وانج» أساسيات صناعة القصص المصورة، ويبتكرون قصصهم المصورة الخاصة المؤلفة من صفحة واحدة.

وتتيح ورشة «أزهار من وحي القصص المصورة» للمشاركين فرصة للتعبير عن ملكاتهم الإبداعية وقدراتهم الفنية، من خلال صنع ورود مستوحاة من أجواء وشخصيات فن القصص المصورة.

وفي ورشة «تصاميم خشبية من وحي القصص المصورة» يصمم المشاركون أقنعتهم الخشبية المستوحاة من عالم القصص المصورة، كما يتعلمون أساسيات وتقنيات صناعة الفخاريات في ورشة «إبداعات فخارية». ويصنع الصغار شموعاً جميلة في ورشة «تصميم شموع مستوحاة من شخصيات الرسوم المصورة»، ويرسمون على الحقائب في ورشة «حقائب مزينة برسومك الخاصة»، كما يحولون العبوات المعدنية إلى أعمال فنية مبهرة في ورشة «إبداعات من العبوات المعدنية».

ويتعلم المشاركون في ورشة «ابتكار قصص مصورة رقمية»، كيفية تصميم القصص المصورة رقمياً. أما ورشة «النمذجة ثلاثية الأبعاد» فتتناول أساسيات النماذج ثلاثية الأبعاد، في حين تستكشف ورشة «تصميم شخصيات ثلاثية الأبعاد باستخدام الذكاء الاصطناعي»، إنشاء وتصميم شخصيات بأشكال مختلفة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتُمكّن ورشة «تطوير الألعاب من الصفر» المشاركين من تحويل أفكارهم إلى ألعاب متكاملة، يمكن لأي شخص الاستمتاع بها.

كما يقدّم علي الألفي وهشام فهمي وكريم أحمد ومحمد عصمت وأسماء سمير وسارة ياسو وأحمد صلاح المهدي ومصطفى خضر عدداً من الورش المتخصصة.