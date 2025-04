إصدار خاص بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيس علامة VALMONT

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 01:27 مساءً - على مرّ أربعين عاماً، رسم العطر المميّز الخاص بمستحضرات تجميل Valmont الرائعة طريقَه إلى قلوب محبّي العلامة. يعزّز هذا العطر اللافت والمميّز الجمال والمشاعر التي تولّدها ابتكاراتٌ فريدة تعبّر عن جوهر الطبيعة السويسريّة.



في العام 2025، ومع الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيس العلامة ونجاح هذا العطر الخاص، تقوم Valmont بتضمين رائحته الأيقونية في قارورة محدودة الإصدار متوفّرة حصراً خلال هذا العام الاحتفالي. تحمل هذا الحركة الجمالية الجديدة اسم Eau by Valmont، وهي رذاذ منشّط للجسم، منعش ومعطّر برقّة، مصمّم لتجديد حيوية البشرة وتحريك الحواس. يبرز مستحضر Eau by Valmont كمغامرةٍ عطريّة وحسيّة حقيقية، على غرار غوصٍ إلى قلب جبال الألب السويسرية، مسقط رأس العلامة.



كَونه ابتكاراً فريداً، لا يُعدّ Eau by Valmont مستحضراً للعناية بالبشرة ولا عطراً، إنّما دعوةً عابرة للهروب نحو مجالات حسيّة رائعة يكاد يصبح فيها تجديد حيويّة الجسم والذهن حركةً مستمرة.





Sophie Vann Guillon المديرة التنفيذية لدى مجموعة Valmont

"تترك كلّ شخصية أثراً فريداً يصبح توقيعاً عطريّاً لها. للاحتفال بعيدنا الأربعين وتكريم أثرنا العطريّ الأيقوني، أردتُ أن أقدّم لجميع محبّي Valmont مجموعةً فريدة خاصة بهذه المناسبة ومحدودة الإصدار. سوف تحرّك هذه المجموعة المشاعر والأحاسيس وتعزّز الروابط مع مجتمعنا..."



هروبٌ إلى قلب جبال الألب السويسريّة



لمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لتأسيس العلامة، تحتفل Valmont بعطرها المميّز إلى جانب العملاء الكُثُر الذين وقعوا تحت سحره، وذلك من خلال إعادة ابتكار هذا العطر على شكل إصدار محدود لسنةٍ واحدة وتوفير حركة جمالية معطّرة شاملة.



على غرار أنشودة للطبيعة، وهي مصدر إلهام الدار الأول منذ أربعة عقود، يُعدّ Eau by Valmont رحلةً غامرة إلى قلب جبال الألب السويسريّة حيث تكشف الطبيعة الأم عن كنوزها الأكثر نقاءً وتجدّداً. يضم هذا الابتكار مكوّنات مختارة بدقّة حيث يُحكي كلّ واحد منها قصةً ويبرز مواصفات استثنائية للبشرة والحواس.



زهرة الذُنْيَان الجبلي (إديلويس) من مقاطعة فاليه

تُعدّ زهرة الذُنْيَان الجبلي (إديلويس) رمزاً لجبال الألب السويسريّة وهي تقف شاهدةً استثنائيةً على الدوام. يذكّر بياض بتلاتها الناصع بنقاء القِمم الجبليّة المكسوّة بالثلج، ممّا يرمز بطريقة مجازيّة إلى الجمال الأصلي والثابت. إنها كنز جبليّ نادر تبقى خفيّة عن أنظار الجميع باستثناء المتسلّقين الجريئين وهي ترمز إلى الصمود. متينة ومتشبّثة، لا تنمو سوى على سفوح الجبال القاسية والمنحدرة التي قد تذبل فيها النباتات الأخرى، فتحوّل هذه البيئة المعادية إلى رواية تحكي قصّة المواءمة والصمود.



يعبّر Eau by Valmont عن هذه الروح الخاصة بجبال الألب من خلال ماء زهريّ منعش ورقيق تتخلّله درجات معسّلة بعض الشيء، فيأتي شبيهاً بهمسة نقيّة مُفعمة بمزايا مرطّبة.



زهرة الخالدة من مقاطعة فاليه

إن زهرة الخالدة هي زهرة بريّة من كانتون فاليه وهي تلمع مثل رمزٍ لأشعة الشمس. تشهد قدرتها الفريدة على البقاء مشعّةً حتى عند تجفيفها عن حيويّة بلا حدود، ممّا يشكّل رمزاً لثبات جبال الألب الدائمة. تستمدّ هذه الزهرة المتألّقة قوتها من النور الكثيف الذي يغمر المنحدرات التي يرعى فيها الخرفان في مقاطعة فاليه، محوّلةً هذه الطاقة الشمسية إلى حيويّة دائمة: إنها معجزة من الطبيعة تتحدّى الزمن.



في قلب Eau by Valmont، توفّر زهرة الخالدة أسرارها عبر ماء زهريّ يقدّم رائحةً قوية وتابليّة تعزّزها درجات عطريّة لطيفة. إنها نبضٌ مشمس حقيقي وتذكّر خصائصها المنشّطة بدفء الفجر المجدّد للحيوية في أولى ساعات النور على أعالي جبال الألب.



صنوبريّات مقاطعة فاليه: شجرة لارِكس والشوح الأبيض

حارسة الغابات السويسريّة منذ الأزل، تقف أشجار اللارِكس والشوح الأبيض كحارسٍ شامخ لغابات جبال الألب. تجسّد قاماتها النحيفة والمتّجهة نحو السماء سعياً دائماً وراء الضوء ممّا يحوّل الطاقة الشمسيّة إلى قوة حيوية. تعبّر هذه الأشجار العملاقة التي تراقب دورات الطبيعة إلى الأبد عن حكمتها من خلال عصارة ثمينة هي ناقل قدرة فريدة على الصمود مُفعمة بكامل حيويّة الغابة.



يجسّد Eau by Valmont هذه الأبّهة الحرجيّة للمقطرات العشبيّة فيقدّم عطراً خشبيّاً منشّطاً لإيقاظ الحواس. إنه دعوة للارتقاء حيث تذكّر باقة إبَر الصنوبر المنعشة بنسيم الجبال النقيّ عند بزوغ الفجر. وتبعث مواصفاتها المجدّدة للحيوية طاقة هذه الأشجار المعمّرة.

مياه جليديّة من جبال الألب السويسريّة

في قلب جبال الألب السويسريّة، تحمل كُتلٌ جليدية قديمة مياهاً ثمينة، رمزاً للنقاء المُطلق. مصقولة بفعل مرور الزمن، تُعدّ هذه القوة الأولية مصدراً لحيويةٍ غير مسبوقة تحمل في طيّاتها ذكرى الجبال المعدنية. كنزٌ سائل عزّزته الطبقات الجليديّة المختلفة ذات السمات المعدنية الفريدة الغنيّة بالبوتاسيوم. بحثاً عن هذا الغِنى المعدني الضروري لصحة البشرة طويلة الأمد، قامت Valmont باستخدام المياه الجليدية في تركيباتها منذ سنين عدّة.



وبالتالي، فكان من الطبيعي تزويد Eau by Valmont بهذه المياه الثمينة بشكل استثنائي. في هذا الإبداع الخاص بالذكرى السنوية للعلامة، تصبح المياه الجليدية من جبال الألب السويسرية مصدراً للنضارة المنعشة بهدف تجديد طاقة البشرة والحواس، تماماً مثل شلاّلات نقيّة تسقط على منحدرات جبال قديمة.

مياه معطّرة ومجدّدة للحيوية لتحريك الحواس

تجتمع الدرجات العطريّة الفريدة لهذه المكوّنات الثمينة من جبال الألب وسط تركيبة عطريّة فريدة للجعل من Eau by Valmont تكريماً ضرورياً منعشاً ومجدّداً للطاقة لتوقيع العلامة العطري والأيقوني.

درجاتٌ أساسية زهريّة



يستذكر Eau by Valmont نضارة عطر Valmont الخضراء فهو ينطلق بدرجات فيربينا العطريّة الحمضيّة والغنيّة بالألديهيد. على غرار جرعةٍ منعشة ومنشّطة، إنه الخطوة الأولى في هذه المغامرة العطريّة إلى قلب نضارة القِمم الجبليّة المنعشة.

قلبٌ عطري كثيف



يتجلّى قلب العطر وسط درجات زهريّة وتقترن درجات إديلويس العسليّة باللمسة التابليّة الكثيفة لزهرة الخالدة: باقة حقيقية من أزهار جبال الألب البريّة تقدّم نضارة أنيقة وشاملة.

قاعدة أنيقة وخشبيّة

إن هذه النضارة الزهرية متأصّلة في قاعدة خشبيّة ولطيفة تمتزج فيها درجات الشوح الأبيض واللارِكس لإتمام رحلة عطريّة إلى قلب جبال الألب السويسريّة.

التقطير لإبراز فعاليّة عالم النباتات الحيوية

تحوّل Valmont هذه المكوّنات من جبال الألب مستخدمةً أسلوب استخراج قديم ذو نقاء استثنائي: التقطير، فنٌّ قديم يكرّم ويعزّز المواصفات النباتية الطبيعية.



لإنجاز عملية الاستخراج هذه، يمرّ بخار الماء بدقة عبر النباتات لاستخراج مكوّناتها الثمينة. يلتقط البخار الجزيئات النشطة والعطريّة التي تصبح مياه زهريّة بعد تبريدها أو مقطرات عشبية، تبعاً لجزء النبتة الذي تمّ استخدامه. ينتج عن تقطير الزهرة ماءٌ زهري، في حين أن أجزاء أخرى من النبتة (الأوراق، الجذور، إلخ.) يتمّ تقطيرها لإنتاج مقطرات عشبية.



يعتمد Eau by Valmont على هذه المياه الزهريّة والمقطرات العشبيّة، فيصبح علامة امتياز وعبارةً عن دراية الدار الفريدة وشغفها للمواد الطبيعية التي تُبرز قوة نباتات جبال الألب في كل قطرة.



صَون سلامة المكوّنات النشطة

يتعدّى فنّ التقطير مجرّد الاستخراج البسيط لضمان الحفاظ المُطلق على سلامة المكوّنات إذ يحمي هذا الأسلوب الدقيق للغاية سلامة كلّ جزيّئ. ويتمّ تنسيق كل خطوة في هذه الرقصة المتوازنة بين المياه والمواد من أجل الحفاظ على المواصفات البيولوجيّة الأصلية للجزيئات النشطة الآتية من النباتات. بعد أن تتمّ المحافظة عليها بأنقى أشكالها، تتجلّى هذه المواصفات في Eau by Valmont وتبقى خلاصتها الأصلية سليمة وكأنها محصّنة للصمود أمام مرور الزمن بعد قطفها يدوياً من مرتفعات جبال الألب.

غِنى الجزيئات النقيّة

بفضل أسلوب التقطير، تستوعب المياه الزهريّة والمقطرات العشبيّة جميع جزيئات النباتات المتطايرة، وهي خلاصات دقيقة تُفقَد بطبيعتها بفعل التبخّر. يضمن هذا التركيز العالي من الجزيئات النقيّة فعاليّة قصوى للمكوّنات النشطة، مع ضمان غِنى جزيئي استثنائي بهدف التعبير عن الزهرة ككلّ. إنه أسلوب فريد لتضمين كامل فعاليّة نباتات جبال الألب في أنقى أشكالها في كلّ قطرة.



الحفاظ على الخصائص المذاقيّة

يكمن سحر التقطير في قدرته على الحفاظ على الخصائص الحسيّة. على غرار نغمة موسيقيّة للحواس، يقوم ببلورة كل درجة عطريّة بنقاء مُطلق، بدءاً بالنبتة العشبيّة الأولى حتى النغمات الأكثر رقّةً.



يسمح التقطير بالحفاظ على العطور الأصلية ويلتقط جوهر بيئة جبال الألب لنقل التوقيع العطريّ الفريد لكل نبتة.



فيقدّم Eau by Valmont تجربةً حسيّة شاملة ويبعث عطر الجبال الأصيل مع كل بخّة من أجل سمفونيّة عطريّة نقيّة ومنشّطة في آنٍ معاً.



احترام البيئة



إضافةً إلى مزايا هذا الأسلوب الاستثنائي، يمثل التقطير أسلوباً إيكولوجياً يعكس التزام Valmont بالحفاظ على البيئة. إنه عملية دقيقة يصبح فيها بخار الماء النقيّ عامل الاستخراج الرئيسي، ممّا يتوّج الدمج بين الحسّ الابتكاري واحترام البيئة.



يعتمد هذا الأسلوب النبيل على قوة عناصر طبيعية فيقلّل من استعمال المذيبات الكيميائية، وذلك في سياق تكريم نقاء جبال الألب السويسرية مع تخفيض البصمة الكربونية.



فيجسّد Eau by Valmont التناغم المثالي بين الامتياز والسلامة البيئية، ويقف شاهداً على نموذج إنتاج مسؤول وواعٍ.





الخطوة الإضافية التي تُحدث كلّ الفرق



يعكس نهج Valmont بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات رؤيةً حديثة عن الترف، دمجٌ طبيعي بين الامتياز والمسؤولية. إلى جانب كَونه يعتمد أسلوب تقطير يحترم البيئة، يجسّد Eau by Valmont هذه الفلسفة عن طريق الدمج بين تركيبات طبيعية وأساليب توضيب مصمّمة إيكولوجياً ومصادر تزويد مسؤولة.



بفضل مكوّنات مُختارة بتأنٍّ واعتماد أسلوب الاستخراج بالتقطير، ابتكرت Valmont تركيبةً تتمتّع بنسبة 97% من مكوّنات من مصدر طبيعي. إنه مستحضر آتٍ مباشرةً من الطبيعة بفضل شراكةٍ مميّزة مع مقطرة L’Essencier المحترفة، الواقعة في قلب مقاطعة فاليه السويسرية. تنمّي هذه المؤسسة شغفاً لنباتات جبال الألب وفنّ التقطير، وهي مختبر حقيقي للخلاصات الطبيعية ملتزم بعرض كنوز المناطق الجبلية السويسرية النباتية. تمارس مقطرة L’Essencier منذ سنين عدّة أسلوب ودراية قديمة تتواءم تماماً مع مستحضرات Valmont. وبالإضافة إلى خبرتها في مجال أساليب التقطير الإيكولوجية، تُعد مقطرة L’Essencier شريكاً محلّياً استثنائياً يقوم بتربية محاصيله في حقولٍ عضويّة مُصادق عليها تقع في قلب جبال الألب في مقاطعة فاليه. يضمن هذا الموقع الاستثنائي الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 1500 متراً (4900 قدم) فوق سطح البحر نقاء وغِنى جميع نباتات جبال الألب التي يتمّ حصادها وتقطيرها، بما فيها تلك المُختارة لابتكار Eau by Valmont.



أما القارورة التي تحوي هذه التركيبة الطبيعية الرائعة، فهي أيضاً تحترم البيئة حيث أنها مصنوعة من زجاج قابل للتدوير ومن مواد توضيب أقلّ مصنوعة بالكامل من ورق قابل للتدوير بنسبة 100% وآتٍ من غابات مُصادق عليها من مجلس رعاية الغابات FSC®، ذلك بالإضافة إلى رمز استجابة سريع يحلّ محلّ ورقة التوجيهات ويوفّر وصولاً مباشراً إلى معلومات المنتج مع تخفيف النفايات الورقيّة.



فيبرز Eau by Valmont كمنتج ملتزم باحترام البيئة وينمّ عن سياسة Valmont التي تولي اهتماماً بالغاً بكلّ مكوّن تستعمله.



قائمة ضيوف Eau by Valmont

تكريماً لهذا العطر الجمالي المميّز، يدعو Eau by Valmont جميع محبّي Valmont إلى اكتشاف هذا الإصدار الخاص بالذكرى السنوية للعلامة والذي سيحرّك الحواس والمشاعر فيما ينقلهم مرّة أخرى إلى عالم سحر Valmont. وتوجّه العلامة دعوةً خاصة لمجتمع عملائها كعربون تقدير لدعمهم المتواصل على مرّ 40 عاماً.



تستهدف تجربة Eau by Valmont كلّ مَن يبحث عن الارتقاء بحياته اليومية مع لمسة من النضارة والأناقة، مثل زخمٍ رقيق وأكيد للنهوض بكلّ يوم بطاقةٍ وحيوية. كَونها لحظةً عابرة من الحيوية المتجدّدة فوراً، يحوّل Eau by Valmont كل لحظة يتمّ فيه استخدامه إلى طقوس شاملة من الرخاء المنشّط.



ولمَن يبحث عن فاصلٍ حسيّ ومُرهف لإيقاظ الحواس وإعادة الاتصال بالطبيعة وإطلاق العنان للذهن، يقدّم Eau by Valmont غَوصاً حقيقياً إلى قلب جبال الألب السويسرية: فتشكّل كلّ حركة معطّرة وكل رذاذ منعش نقطة الانطلاق لرحلةٍ عابرة بعيداً عن ضجيج الحياة اليومية.



إلى محبّي العناية بالبشرة أو العطور، إلى الشغوفين بعلامة Valmont، أو للمتحمّسين لاكتشاف العلامة: سوف يستجيب Eau by Valmont لكل مَن يسعى إلى تجديد حيويته جسدياً وذهنياً بفضل عطر رقيق ومنعش جدير بأناقة Valmont الأبدية.



طريقة استعمال Eau by Valmont

هل أنتُم بحاجة إلى دُفعة من الحيوية في الصباح، أو حركة سريعة مجدّدة للحيوية خلال النهار، أو لمسة من النسيم الجبلي العليل بعد تمرينٍ رياضي؟ يشكّل Eau by Valmont الرفيق المثالي لأيّة مناسبة تستدعي تجديد نشاط وحيوية الجسم والذهن، على شكل حركةٍ سريعة أو طقوس سخيّة. بخّة واحدة في أيّ وقت وأيّ مكان للاستجابة لكلّ تطلّعاتكم.