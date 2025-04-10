نيكول كيدمان تظهر بتسريحة جديدة لافتة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الأوسترالية نيكول كيدمان صور تسريحتها الجديدة حيث ظهرت بقصة شعر carre بالللون البلاتيني وبدت مختلفة كلياً والسبب دواعي مهنية قبل البدء بتصوير الموسم الثاني من "Nine Perfect Strangers". وقد عُرفت كيدمان بتبديل لون شعرها مراراً بمختلف الألوان والقصات ومعظم درجات اللون باللون الأشقر. ويعتقد المتابعون أن نيكول كيدمان لا تتخلى عن طول شعرها بسهولة وقد تكون إعتمدت على شعر إصطناعي أو تقنية متبعة في هوليوود يطلق عليها Faux Bob وهي مثالية للحصول على تسريحة شعر دون قصّه. وتقضي بلف الشعر من الداخل وتثبيته بالدبابيس والنتيجة تسريحة جديدة مختلفة.

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