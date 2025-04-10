أجدد الصيحات الجمالية للعروس من أسبوع الموضة العرائسي في نيويورك لربيع وصيف 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 10:18 صباحاً - انطلق أسبوع الموضة العرائسي في نيويورك لربيع وصيف 2026 حاملاً للعروس العصرية مجموعة من أجدد الصيحات الجمالية، المفعمة بالأنوثة والرومانسية؛ حيث لفتت العروض الأنظار برقيها وفخامتها؛ لتجعل من الفتاة التي تخطط لإقامة حفل زفافها عروس الأحلام، فقد طغت على العروض أساليب المكياج المصقولة بعناية؛ لتنحت وجه العروس مع الحفاظ على ملامحها الطبيعية، فضلاً عن تسريحات الشعر المنسدلة والمرفوعة، التي تميزت بالرقي مع لمسات شبابية عصرية، تضفي على إطلالة العروس مزيداً من الحيوية. فماذا قدم أسبوع الموضة العرائسي في نيويورك لربيع وصيف 2026 للعروس؟ تابعينا فيما يلي لمعرفة كل التفاصيل.

مكياج مخملي مصقول وتسريحة كعكة الباليرينا من جولي فينو

من عرض جولي فينو Julie Vino - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض جولي فينو Julie Vino، سيطرت اللمسات المخملية الفخمة على مكياج العروس؛ حيث تم اعتماد ظلال العيون المات الدافئة على كامل الجفن العلوي؛ لتمنح العين عمقاً وجمالاً، مع تحديد العين بالكحل البني، مما يبرزها ويجعلها مفتوحة وأكثر اتساعاً، جنباً إلى جنب مع مكياج البشرة المصقول بنغمات برونزية متوهجة، وأحمر الشفاه النيود المحدد بدقة؛ ليجعل الشفاه أكثر امتلاء. أما تسريحة الشعر فجاءت مصقولة بعناية بأسلوب كعكة الباليرينا المصقولة.

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مكياج عروس كلاسيكي بلمسة جريئة من ناديا مانجاريز

من عرض ناديا مانجاريز Nadia Manjarrez - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما في عرض ناديا مانجاريز Nadia Manjarrez، فقد سجل المكياج الكلاسيكي الجريء عودة قوية؛ حيث تم اعتماد مكياج عيون ناعم بنغمات محايدة مع رسمة الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين مع طبقات عدة من الماسكرا، إلى جانب مكياج البشرة المنحوت بدرجات وردية مشرقة ولامعة، وأحمر الشفاه الأحمر الداكن بلمسة ساتانية تبرز الشفاه بأسلوب جذاب. أما تسريحة الشعر فجاءت بأسلوب الريترو المنسدل المصقول مع الغرة المسحوبة إلى الخلف.

مكياج قوي عصري مع التسريحة المبللة من غالية لاهاف

من عرض غالية لاهاف Galia Lahav - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض غالية لاهاف Galia Lahav في أسبوع الموضة للعروس في نيويورك لربيع وصيف 2026، برز المكياج القوي بلمسات عصرية وبنفحة رومانسية جذابة، والذي يناسب العروس الباحثة عن التميز في يوم زفافها؛ حيث تم إبراز العين من خلال الكحل الأسود الذي يغمر كامل العين، ويمتد بأسلوب السموكي خارج حدود العين، إلى جانب الشفاه النيود المخملية ومكياج البشرة الناعم بنغمات مشمشية مشرقة. في المقابل، تم اعتماد تسريحة الشعر المبلل المنسدل مع الغرة المسحوبة بالكامل إلى الخلف.

مكياج ناعم وتسريحة الكعكة الفوضوية من كاثرين تاش

من عرض كاثرين تاش Katherine Tash - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما العروس الباحثة عن إطلالة أكثر نعومة وحيوية بلمسات عصرية متجددة، فإن إطلالة العروس التي اعتمدتها دار كاثرين تاش Katherine Tash ستناسبها كثيراً؛ حيث برز المكياج الناعم بدرجات النيود القريبة إلى لون البشرة لكل من العيون والشفاه والبشرة، ما يحدد ملامح الوجه ويبرزها بأسلوب يحاكي نغمات البشرة الطبيعية من دون تكلف أو مبالغة. وتكتمل هذه الإطلالة مع تسريحة الكعكة العالية الفوضوية مع خصلات الشعر المموجة المنسدلة بشكل عفوي على جانب الوجه.

مكياج خفيف مع البلاش القوي وتسريحة الشعر القصير المنسدل من آن بارج

من عرض آن بارج Anne Barge - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض آن بارج Anne Barge، تألقت العارضات بإطلالات حالمة تُرضي العروس الرومانسية، التي ترغب في إبراز ملامحها بأسلوب بسيط، مع لمسة جريئة من خلال البلاش البارز على الخدود مع الحفاظ على النعومة والبساطة في مكياج العيون باستخدام الظلال المحايدة الخفيفة والقليل من الماسكرا، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه الخوخي بلمسة خفيفة. أما الشعر فجاء بقصة الكاريه القصير مع تسريحة الشعر المنسدل بالفرق الجانبي، وقد أتت مزينة بمشبك الشعر الناعم المرصع باللؤلؤ.

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مكياج مونوكروم هادئ مع تسريحة الكعكة المنخفضة من ليهي هود

عرض ليهي هود Lihi Hod - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما في عرض ليهي هود Lihi Hod فتجلت الرومانسية بأجمل صورها من خلال إطلالات جمالية آسرة، تجسدت في المكياج المونوكروم باللون النيود؛ حيث تم إبراز ملامح الوجه بنغمات النيود التي تُحاكي لون البشرة الطبيعي، فتم إبراز العين بالظلال المات المشرقة، مع طبقات عدة من الماسكرا لتعزيز حجم العين، أما مكياج البشرة فجاء مضيئاً ومتوهجاً، مع أحمر الشفاه النيود للحفاظ على تناغم الإطلالة وتناسقها. كذلك، تم اعتماد تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف، ما يبرز جمال الوجه ويسلط الضوء على المكياج.

إطلالات عروس جمالية تعكس الرقي والعصرية

مع هذه التشكيلة المتنوعة من الإطلالات الجمالية التي زيّنت عروض أسبوع الموضة العرائسي في نيويورك لربيع وصيف 2026، بات بإمكان كل عروس أن تجد الأسلوب الذي يعكس شخصيتها، ويمنحها تألقاً لا يُنسى في يومها الكبير، سواء كانت تميل إلى الكلاسيكية الهادئة أو العصرية الجريئة. إذ قدّمت العروض لوحة متكاملة من الصيحات التي تجمع بين العصرية والرقي؛ لتمنح كل عروس فرصة التألق بإطلالة تحاكي ذوقها وتليق بلحظاتها الخالدة. اختاري ما يعكس شخصيتك واستعدّي لتكوني الأجمل على الإطلاق!