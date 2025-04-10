ميرنا وليد - بيروت - إحتضن الكاتب العالمي جورج ر. ر. مارتن، مؤلف رواية "A Song of Ice and Fire"، مؤخراً جرو ذئب مخيف حقيقي ابتكرته شركة كولوسال بيوساينسز باستخدام تقنية التعديل الجيني المتقدمة.

أثّرت هذه التجربة، التي أتاحها بيتر جاكسون، في مارتن بشدة، حيث تخيل الذئاب الرهيبة لأول مرة بعد زيارة إلى حُفر قطران لا بريا.

تهدف شركة كولوسال، بدعم من جاكسون وآخرين، إلى إحياء أنواع منقرضة مثل الذئب الرهيب والماموث الصوفي.

زار مارتن منشأتهم في شباط 2025 وشارك هذه اللحظة المؤثرة عبر مواقع التواصل الإجتماعيو علق بالقول: "أهلاً بكم في يوم الذئاب الرهيبة. لقد صمتتُ لأشهر، وأقسمتُ على الصمت، لكنني أتوق لإخبار العالم. عذراً على صراخي، لكن... لقد عاد الذئب الرهيب".



كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان كان شخصية اساسية في سلسلته Game of Thrones.. جورج ر. ر. مارتن يستقبل الذئاب الرهيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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