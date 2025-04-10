بأكثر من 36 ألف زائر.. إسدال الستار على معرض "في محبة خالد الفيصل"

أسدل الستار على معرض "في محبة خالد الفيصل"، الذي احتضنته جدة خلال الفترة (3 - 8) من أبريل الحالي احتفاءً بشخصية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بصفته رمزًا ثقافيًّا تعددت إبداعاته، وتنوعت أوجه نشاطه وعطائه في مجالات الأدب والفكر، يُضاف إلى ذلك مبادراته التنموية ورؤيته القيادية وإنجازاته الإدارية.

وجاء معرض "في محبة خالد الفيصل" الذي حظي بما يزيد عن 36 ألف زائر تكريمًا لشخصية سموه الاستثنائية، وما حفلت به مسيرته الممتدة لستة عقود من إنجازات في مختلف المجالات، فشكّل بذلك رمزًا حيًا للثقافة السعودية وأنموذجًا إداريًا فريدًا.

وسلط المعرض الذي جاء ضمن فعاليات موسم جدة ونظمته إمارة منطقة مكة المكرمة الضوء على إنجازات الأمير خالد الفيصل في مختلف المناصب التي تولاها، وإسهاماته في التنمية الوطنية في ظل دعم وتوجيهات القيادة، إلى جانب قيمه الإنسانية ورسائله الملهمة.

وتنقل المعرض بزواره في أبرز محطات الأمير خالد الفيصل في حقول الفكر والتنمية والقيادة والأدب والفن والثقافة، التي شكلت رؤية متفردة، أثرت بعمق في المشهد الثقافي السعودي, وجاء المعرض في تصميم حديث يمزج بين الفنون التقليدية والتقنيات الرقمية التفاعلية، مشكلًا تجربة مثرية للذاكرة وملامسة للوجدان، وشهد حضورًا كثيفًا من المسؤولين وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي والمثقفين والفنانين وأطياف المجتمع من داخل مدينة جدة وخارجها. واشتمل المعرض على مبادرات سموه التنموية ورؤيته في القيادة والإدارة والفكر، في خطوة منحت الزوار تجربة ثرية جمعت بين الإبداع والإلهام، وكان ذلك عبر تسعة أقسام استعرضت الفن، الفكر، والإنسان.

يذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة الأمير سعود بن مشعل دشن في الثالث من أبريل الحالي معرض "في محبة خالد الفيصل" في مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة ضمن فعاليات موسم جدة 2025.