صبا مبارك في يوم ميلادها... 8 إطلالات جمالية خطفت الأنظار على السجادة الحمراء



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 10:18 صباحاً - استطاعت النجمة صبا مبارك، أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في قلوب جمهور الوطن العربي، ليس فقط من خلال أدائها التمثيلي المبدع وأدوارها التي تترك أثراً لا يُمحَى، بل أيضاً بفضل حضورها الجمالي اللافت الذي يخطف الأضواء أينما حلّت، وخصوصاً على السجادة الحمراء، فهي تُمثل بتفاصيل مظهرها مفهوم الجمال العصري الذي يجمع بين الجرأة والرقي، وبين الأناقة الكلاسيكية والنفحات العصرية المتجددة.

ما يميز صبا مبارك أنها تتقن اللعب على مفردات الجمال بأسلوب متجدد في كل ظهور، فتارة تعتمد صيحات جمالية جريئة ولامعة تسلط الضوء على عينيها أو شفتيها، وتارة أخرى تختار البساطة والنعومة لتُبرز ملامحها الطبيعية بإطلالات أنثوية رقيقة، وبين تسريحات الشعر المرفوعة بأناقة والمفرودة بانسيابية، وبين المكياج القوي الناعم، تنجح صبا في فرض أسلوبها الخاص الذي يعكس ثقتها بنفسها وذوقها الرفيع.

وخلال عام 2024، خطفت صبا مبارك الأنظار في مجموعة من الإطلالات الجمالية المتنوعة التي تألقت بها على السجادة الحمراء، والتي استحقت بجدارة أن تُصنّف ضمن الأجمل لهذا العام.

وفي مناسبة يوم ميلادها الذي يصادف في 10 أبريل، نحتفي بها من خلال استعراض 8 من أجمل هذه الإطلالات، والتي رسّخت مكانتها كواحدة من أكثر النجمات أناقة وتأثيراً في عالم الجمال.

مكياج سموكي دافئ مع تسريحة الشعر المبلل المنسدل

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على هامش حفل joy Awards 2024، تألقت صبا مبارك بإطلالة آسرة اعتمدت فيها مكياج العيون السموكي الدافئ بلمسة ذهبية لامعة، والذي عزّز من سحر عينيها وسلّط الضوء على ملامحها الشرقية، إلى جانب أحمر الشفاه النيود البني، وقد نسّقت مع مكياجها تسريحة الشعر المبلل المنسدل بالفرق الجانبي، التي منحتها لمسة عصرية وجريئة، فبدت كأنها خرجت من عرض أزياء عالمي، بكامل أنوثتها وثقتها.

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مكياج وردي قوي بلمسات دخانية مع تسريحة الويفي المنسدلة

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في واحدة من أجمل إطلالاتها، اعتمدت صبا مبارك على هامش فعاليات البحر الأحمر لعام 2024، مكياج العيون الوردي القوي الذي منح عينيها حدة وقوة، وأبرزهما بأسلوب حاد جذاب، مع لمسات دخانية جذابة عند زوايا العين، ما جعل نظراتها أكثر عمقاً وغموضاً، ونسقت معه أحمر الشفاه باللون النيود اللامع، وأكملت اللوك بتسريحة الويفي المنسدلة بالفرق الجانبي، التي أضفت لمسة من الرومانسية الراقية.

مكياج ترابي أنيق مع تسريحة ذيل الحصان الويفي العالي

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وخلال إحدى الفعاليات التي أقيمت على هامش مهرجان البحر الأحمر 2024، تألقت صبا مبارك على السجادة الحمراء، بمكياج عيون ترابي أنيق يعكس ذوقها الراقي وقدرتها على التنقل ببراعة بين الإطلالات، واختارته مع أحمر الشفاه المات باللون النيود الوردي، وقد أبرز جمال وجهها من خلال تسريحة ذيل الحصان العالي ذات التموجات الرفيعة، والتي منحت وجهها مزيداً من التحديد والرفعة.

مكياج نيود ناعم مع تسريحة الكعكة العالية المصقولة

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في إطلالة ناعمة وراقية اختارتها خلال مهرجان البحر الأحمر 2024 أيضاً، اعتمدت صبا مبارك المكياج النيود الناعم بدرجات قريبة إلى لون بشرتها سواء للعيون أو الشفاه، والذي أبرز صفاء بشرتها وجمال ملامحها الطبيعية، وأرفقت هذه اللمسة الهادئة بكعكة عالية ومصقولة بدقة، مع خصلة نازلة على الجبين، ما أضفى على إطلالتها طابعاً ملكياً وأنيقاً.

مكياج رمادي ميتاليك قوي مع تسريحة الشعر المموج المنسدل

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وخلال مهرجان ضيافة 2024، اختارت صبا مبارك الألوان المعدنية لتسحر الأنظار على السجادة الحمراء، حيث ظهرت بمكياج عيون رمادي ميتاليك جريء أبرز جمال عينيها بلمسة دراماتيكية مميزة، مع أحمر الشفاه النيود اللامع، الذي زاد شفتيها حجماً وامتلاء، وقد نسّقت مع مكياجها تسريحة الشعر المموج المنسدل بلمسة مبللة مع الغرة المسحوبة إلى الخلف، والتي أضافت إلى حضورها أنوثة وأناقة فائقة.

مكياج محايد ناعم مع تسريحة ذيل الحصان العالي

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في إطلالة تنبض نعومةً، اعتمدت صبا مبارك خلال مهرجان ديرجيست مكياج عيون محايداً بألوان ترابية فاتحة، أظهر إشراقتها الطبيعية، ونسقته مع أحمر الشفاه الباستيل المشمشي، وأكملت اللوك بتسريحة ذيل الحصان العالي المشدود بالفرق النصفي، والتي عكست بساطة أنيقة وقوة أنثوية راقية.

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مكياج نيود وردي مع التسريحة المموجة بالغرة المسحوبة إلى الخلف

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وفي مهرجان الفضائيات العربية 2024، برزت صبا مبارك بمظهر أنثوي ناعم من خلال مكياج عيون نيود وردي ناعم، أضفى على وجهها توهجاً طبيعياً جذاباً، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه النيود الغلوسي الذي زاد من جمال إطلالتها، وقد بدت بكامل إشراقتها مع تسريحة الشعر المموج المنسدل ذات الفرق النصفي والغرة المسحوبة إلى الخلف، التي منحتها حضوراً لافتاً ينبض بالأنوثة.

مكياج ناعم بالأيلاينر الرفيع مع تسريحة الضفيرة الواحدة

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وفي إطلالة حيوية شبابية تنبض بالحياة، تألقت صبا مبارك في مهرجان كان السينمائي الدولي 2024، بمكياج عيون ناعم بدرجات خافتة مع الأيلاينر الرفيع الذي حدّد عينيها بأسلوب أنيق وبسيط، ونسقته مع أحمر الشفاه الخافت بلمسة ساتانية رقيقة، وقد اختارت معه تسريحة الضفيرة الواحدة الطويلة بأسلوب ذيل الحصان العالي مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف، والتي أضافت إلى إطلالتها لمسة من الطفولة الراقية والأناقة العفوية.