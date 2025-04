بعد إعلان نيتها الاعتزال.. أبرز المحطات السينمائية لـ كيت بلانشيت

أفلام سينمائية حققت من خلالها كيت بلانشيت نجاحاً كبيراً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 05:57 مساءً - تعَد النجمةCate Blanchett واحدة من أبرز نجماتحيث قدّمت خلال مسيرتها السينمائية عدداً كبيراً من الأفلام، والتي تعاونت من خلالها مع عدد كبير من نجوم هوليوود والمُخرجين حول العالم.وعقب مفاجأة النجمة، جمهورها حول العالم بأنها تنوي أن تعتزل التمثيل؛ حيث قد ألمحت في تصريحات صحفية مجددًا إلى أنها تُريد أن تُنهي مسيرتها الفنية وهي في كامل تألُّقها، وألا تنتظر حتى تتقدم في السن، وتفقد جزءاً من رونقها كنجمة أحبها وعرفها الجمهور على مدار 3 عقود تستعرض لكم "الخليج 365" في هذا التقرير، أبرز أعمالها في مسيرتها السينمائية.بدأت النجمة كيت بلانشيت مسيرتها مع السينما مع النصف الثاني من فترة التسعينيات، وشاركت بفيلم "Oscar and Lucinda"، وحققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور عام 1998، حينما جسّدت بطولة فيلم "Elizabeth" والذي جسّدت من خلاله شخصية، كما جسّدت أيضاً الملكة إليزابيث الأولى خلال أحداث فيلم "Elizabeth: The Golden Age" والذي تم عرضه عام 2007.فيما جاء من أبرز الأفلام التي جسّدت بطولتها كيت بلانشيت، فيلم "Carol"، والذي تم عرضه عام 2015، وأشاد بأدائها في الفيلم عددٌ كبير من النقاد والجمهور، وقد ترشحت عن أدائها بالفيلم لجائزةكما حققت نجاحاً كبيراً بتجسيدها لشخصية "جالادريل" خلال سلسلة أفلام "The Lord of the Rings"، وعلى مدار ثلاث سنوات منذ عام 2001 وحتى عام 2003. كما شاركت أيضاً ببطولة فيلم "I'm Not There"، والذي تم عرضه عام 2007، وتناول السيرة الذاتية للفنان الأمريكي بوب ديلان. والعديد من الأفلام السينمائية التي تعاونت من خلالها مع كبار النجوم والمُخرجين.

جائزتا أوسكار في مشوار كيت بلانشيت السينمائي

ونظراً لتمتُّع النجمة العالميةبموهبة حقيقية في الأداء التمثيلي؛ فقد حازت خلال مشوارها السينمائي على العديد من الجوائز والترشيحات، ومن أبرزها: الترشُّح لجائزة الأوسكار أكثر من مرة طوال مسيرتها السينمائية وفازت بها مرتين.وفازت النجمةللمرة الأولى بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مُساعدة عن فيلم "The Aviator"، والذي تعاونت من خلاله مع المُخرج الكبيروالنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وتم عرضه عام 2004.فيما حصدت جائزة الأوسكارعام 2013 عن فيلم "Blue Jasmine"، والذي تعاونت من خلاله مع المُخرج وودي ألن؛ حيث ألف وأخرج الفيلم.وعلى مدار ما يتجاوز ربع القرن، قدّمت النجمة العالمية كيت بلانشيت ما يتجاوز الخمسين فيلماً سينمائياً، نجحت من خلالها في أن تكون واحدة من كبار نجمات هوليوود والعالم.