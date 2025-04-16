حسام حبيب في أول ظهور بعد تصدره الترند: انتظروا الدويتو الجديد

حسام حبيب يُغني مع الطفلة فريدة أغنية "كل ما أغني"

انتهاء علاقة حسام حبيب سارة عوادين

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 05:57 مساءً - يواصل الفناناستعداداته المكثفة لإطلاق ألبومه الجديد المنتظر خلال، والذي يضم 10 أغاني متنوّعة، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المميزين. ويأتي هذا الألبوم بعد نجاح أغنيته الأخيرة "كدابة" التي حققت انتشاراً واسعاً وجعلته يعود بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.وفي أول ظهور له بعد تصدره الترند مؤخراً بسبب أنباء خطوبته من بلوجر أردنية، حرَص حسام حبيب على مشاركة جمهوره ومتابعيه فيديو من داخل استوديو التسجيل، ظهر فيه يغني مع الطفلة "فريدة" أغنية "كل ما غني"، وهي الأغنية التي قدمها ديو غنائي سابقاً مع شيرين عبد الوهاب عام 2016، ووجه حسام رسالة للجمهور قائلاً فيها: "انتظروا الدويتو الجديد بالأسواق قريباً غناء فريدة وألحان حسام حبيب".يمكنكِ قراءة تامر حسني يرد على رسالة حسام حبيب ويطالبه بالعودة لمشواره الفني: إليكِ التفاصيلمن ناحية أخرى، يواصلتعاقداته على عدد كبير من المشاريع الفنية، ومن أبرزها: مشاركته في غناء وألحان أغاني فيلم "" الجزء الثاني، مع المخرجمن بطولة عمرو يوسف ومنة شلبي، والذي من المقرر بدء تصويره قريباً، والذي يأتي بعد 24 سنة من عرض الجزء الأول، وقام ببطولته هاني سلامة وحلا شيحة.وفى سياق متصل، خرجت صانعة المحتوى الأردنيةعن صمتها بعد أنباء ارتباطها بالفنان؛ حيث كشفت أنها وقت هذه الأزمة كانت في الخارج من أجل العمل، وقالت: "كنت في أمستردام، كان عندي شغل هناك ولقيت حسام حبيب نفسه بيبعتلي، حصل ضجة كبيرة سببت أذى نفسي ليا ولأهلي، مينفعش اللي حصل ينزّلوا صوري في كلّ مكان ومفيش شيء رسمي".اقرأي أيضاً: سارة عوادين وتصرف صادم تجاه حسام حبيب بعد وصفها بالضحية الجديدةوتابعت سارة عوادين: "أهلي بقى بيجيلهم مكالمات مزعجة وناس بتبارك وأهلي انزعجوا جداً، ولذلك عملنا للبعض عدم متابعة (أنفولو) بناء على طلب من أهلي، وأنا بحترمهم مهما كان، وإحنا في الأردن لينا عاداتنا وتقاليدنا، وهذه الأمور قسمة ونصيب".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».