بليك ليفلي تُروج لفيلم "another simple favor" بصحبة فريق العمل

فريق عمل فيلم "Another Simple Favor" يعقد جولة صحفية بلندن

طرح الإعلان الدعائي لفيلم "Another Simple Favor"

أخر أفلام بليك ليفلي السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 04:20 مساءً - بدأت كل من النجمةوالنجمةفي جولتهما الصحفية للترويج للفيلم السينمائي المُنتظر "Another Simple Favor"، والذي يشارك ببطولته هنري جولدينج، والمخرج بول فيج.وتم تنظيم جولة صحفية لفريق عمل الفيلم بالأمس في مدينة لندن والتي تضمنت جلسة تصوير خاصة لأبطال الفيلم، ويأتي فيلم "" الجزء الثاني من فيلم "A Simple Favor" والذي تم طرحه عام 2018 ومن المتوقع أن الجزء الجديد من الفيلم يظهر خلال أحداثه المزيد من التشويق والغموض.وكان قد تم طرح الإعلان الدعائي لفيلم "Another Simple Favor" بالأمس، والذي ظهر من خلاله أن أحداث الفيلم تدور حول صديقتين يجتمعان للقاء جديد لحضور حفل زفاف فاخر في جزيرة كابري والذي يشهد حضور عدد من الضيوف ورجال الأعمال الكبار.ويأتي الفيلم من بطولة بليك ليفلي، آنا كيندريك، أليسون جاني، ميشيل موروني، هنري جولدينج ومن تأليف جيسيكا شارزر وإخراج بول فيج ومن المنتظر أن يتم طرح فيلم Another Simple Favor عبر المنصات الإلكترونية في 1 مايو المُقبل.يُذكر أن آخر الأفلام التي قدمتها النجمة بليك ليفلي كان في العام الماضي 2024، وهو فيلم "It Ends with Us" الذي جسدت بطولته أمام براندون سكلنار، جيني سليت، جوستين بالدوني، أليكس نيوستادر والعديد من الفنانين ومن تأليف كريستي هول، كولين هوفر ومن إخراج جوستين بالدوني.اقرئي أيضًا: بعيداً عن الفن والشهرة.. مشاهير احترفوا الطبخ فأصبحوا بدرجة طهاة رائعينودارت أحداث فيلم "It Ends with Us" حول شخصية "ليلى" والتي تعتقد أنها وجدت الحب الحقيقي مع "رايل"، إلا أن وقوع حادث يؤدي إلى رجوعها لصدمة سابقة جعلتها تُفكر ما إذا كان الحب وحده كافيًا لاستمرار زواجها، وتزداد الأمور صعوبة حينما يعود حبها الأول لحياتها مرة أخرى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».