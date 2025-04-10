بطل "باب الحارة" يفجر الغضب بتصريح عن الرجولة والمعجبات

ميرنا وليد - بيروت - اثار الممثل السوري نزار أبو حجر ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصريحاته الأخيرة التي لم تخلُ من الجدل.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج "كيد النساء" مع زين كرزون على شاشة LTV، قال أبو حجر ، الذي يبلغ من العمر 74 عامًا، إنه "المرأة بدها فحولة.. وأنا بألف حصان!"، ما أثار موجة من الانتقادات، معتبرين تصريحاته بأنها "غير أخلاقية".

وأضاف نزار في تصريحاته: "صبية تبلغ من العمر 19 عامًا مُعجبة به" بالرغم من عمره الـ 74 عاما، الأمر الذي زاد من حدة الهجوم عليه.

وتعرض أبو حجر للانتقادات من المتابعين الذين اعتبروا تصريحاته بالجريئة وبأن الموضوع "غير أخلاقي" للحديث عنه عبر التلفزيون .

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