شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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أمطار على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار خفيفة

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ارتفاع الحرارة على الشرقية

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الطقس

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر يوم الاثنينوتستمر الأمطار حتى الساعة 11 صباحًا على الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةيتوقعفي تقريره عنهطولإلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر يوم الاثنينوتبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا على الخفجي وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةكما نبه المركز من أمطار متوسطة على حفر الباطن، تبدأ الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا.ويصاحب الأمطار المتوسطة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةتشهد معظم محافظات المنطقة الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 40 درجة مئوية، بالتزامن مع ازدياد في نسبة الرطوبة، في ظل أجواء موسمية متقلبة تُميز بدايات فصل الربيع في المملكةوأوضح محللفي المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم"، أن المملكة دخلت في شهر الربيع، وتحديدًا في شهر إبريل، الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي على معظم مناطق المملكة، خاصة المناطق الشمالية والشرقية والوسطى