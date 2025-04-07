شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 11 صباحًا على الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا على الخفجي وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
كما نبه المركز من أمطار متوسطة على حفر الباطن، تبدأ الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا.
ويصاحب الأمطار المتوسطة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم"، أن المملكة دخلت في شهر الربيع، وتحديدًا في شهر إبريل، الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي على معظم مناطق المملكة، خاصة المناطق الشمالية والشرقية والوسطى.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 11 صباحًا على الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أمطار على الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين.
وتبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا على الخفجي وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
كما نبه المركز من أمطار متوسطة على حفر الباطن، تبدأ الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا.
ويصاحب الأمطار المتوسطة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ارتفاع الحرارة على الشرقيةتشهد معظم محافظات المنطقة الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 40 درجة مئوية، بالتزامن مع ازدياد في نسبة الرطوبة، في ظل أجواء موسمية متقلبة تُميز بدايات فصل الربيع في المملكة.
وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم"، أن المملكة دخلت في شهر الربيع، وتحديدًا في شهر إبريل، الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي على معظم مناطق المملكة، خاصة المناطق الشمالية والشرقية والوسطى.