شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...تصاعد النيران والانفجارات من مصنع "السواري"... هل انفجرت صواريخ الحوثيين المخزنة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات متتابعة مصنع "السواري" للسيراميك في منطقة متنة بمديرية بني مطر غربي العاصمة صنعاء، مساء الأحد، فيما وثق ناشطون يمنيون عبر مقطع فيديو لحظات الانفجارات القوية التي هزت أرجاء المنطقة، مخلفة ألسنة لهب ودخان كثيف يتصاعد من المصنع.

و رجحت مصادر محلية أن الانفجارات التي نتجت عن غارات جوية أمريكية استهدفت المصنع بثلاث ضربات متتالية، كانت نتيجة استخدام المصنع كمخزن للأسلحة والصواريخ التابعة لجماعة الحوثي، وهو ما يفسر شدة الانفجارات الثانوية التي أعقبت الضربة الأولية.

ونقلت مصادر طبية لـ "المشهد اليمني" عن ارتفاع حصيلة الضحايا الأولية إلى ما يقارب 26 قتيلًا وجريحًا تم نقلهم إلى مستشفيات متنة الحكومي والمستشفى العسكري في صنعاء. وأكدت مصادر أخرى تابعة للحوثيين عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة غير نهائية.

وأفادت المعلومات الأولية بأن المصنع المستهدف مملوك لأحد القيادات البارزة في جماعة الحوثي، والذي فقد عددًا من أقاربه في وقت سابق خلال المواجهات.

ولم تتضح حتى الآن هوية جميع الضحايا وما إذا كانوا من المدنيين العاملين في المصنع أم عناصر تابعة للحوثيين.

يُذكر أن مصنع "السواري" كان قد تعرض لقصف مماثل في عام 2016 أدى إلى توقفه عن العمل لعدة سنوات قبل أن يعود للتشغيل مؤخرًا، وفقًا لشهادات سكان محليين. ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصاعد حدة التوترات والضربات المتبادلة في المنطقة.



