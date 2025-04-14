شكرا لقرائتكم خبر عن موسم أرباح البنوك الأمريكية يبدأ بتوقعات حذرة وسط تصاعد الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ موسم الأرباح في الولايات المتحدة يوم الجمعة مع إعلان البنوك الكبرى عن نتائجها للربع الأول من عام 2025، وسط توقعات بأداء قوي مدفوع بصمود الاقتصاد الأمريكي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يتوقع المحللون صدور توجيهات مستقبلية حذرة بسبب تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، وفقًا لتقرير شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

انطلاقة موسم أرباح الربع الأول

تشهد الأسواق انطلاقة موسم الأرباح مع إعلان بنوك أمريكية رائدة مثل "جي بي مورجان تشيس" و"ويلز فارجو" عن نتائجها، على أن يتبعها خلال الأسبوع الجاري كل من "بنك أوف أمريكا"، و"سيتي جروب"، و"مورجان ستانلي".

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أهمية نتائج البنوك الكبرى

تأتي نتائج هذه المؤسسات المالية في أعقاب أسبوع مضطرب في "وول ستريت"، ومن المتوقع أن توفّر رؤى اقتصادية مهمة حول مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معنويات الشركات وتوجهاتها المستقبلية.

توقعات المحللين لأداء البنوك

يتوقع المحللون أن تسجل البنوك الأمريكية أداءً قوياً في الربع الأول، مدعومة ببيئة اقتصادية لا تزال مرنة. لكن التركيز سيتحول بشكل أكبر إلى التوجيهات المستقبلية، خاصة في ظل تصاعد القلق من التبعات الاقتصادية للقيود التجارية، مع ترجيحات بخفض توقعات النمو وهي نقطة محورية للمستثمرين عند تقييم تأثير الحرب التجارية على المدى الطويل.

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أداء القطاع المصرفي قبل التعريفات

قبل تصاعد التوترات التجارية، كان القطاع المصرفي الأمريكي من بين الأقوى أداءً، مدعومًا بنمو مستمر في الإقراض، وتحسن أوضاع السيولة، وارتفاع نشاط الاندماج والاستحواذ. وبحلول 19 فبراير، كانت أسهم "جي بي مورجان" و"ويلز فارجو" قد ارتفعت بنسبة 13%، إلا أن تلك المكاسب تقلصت لاحقًا، إذ تراجعت أسهم البنكين بأكثر من 20% نتيجة التصعيد في الحرب التجارية عقب قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

نتائج أرباح قوية رغم التوترات

في خضم هذه الأجواء، أعلنت العديد من الشركات المالية الكبرى عن أرباح فصلية إيجابية يوم الجمعة، ما وفر بعض الدعم للمستثمرين بعد أسبوع مضطرب في الأسواق. وقالت "جي بي مورجان تشيس"، أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الإقراض، إن صافي دخلها في الربع الأول ارتفع إلى 14.6 مليار دولار (12.8 مليار يورو)، مسجلًا زيادة سنوية بنسبة 9%، متجاوزًا توقعات السوق.

ورغم هذه النتائج القوية، حذر الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، من استمرار حالة عدم اليقين بفعل الحرب التجارية التي يقودها ترامب، إلى جانب توترات جيوسياسية أخرى من شأنها التأثير على المشهد الاقتصادي العالمي.