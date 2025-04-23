شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الفيوم جهود تحسين مناخ الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى اللقاء فى إطار الاجتماعات الدورية التى تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية.

وخلال اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة الفيوم فى ملف الاستثمار وتذليل أى عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع فى المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعم عملية التنمية وفتح آفاق صناعة واستثمارية متعددة بمختلف محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة الفيوم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل ما تتمع به المحافظة من فرص استثمارية واعدة فى عدد من القطاعات.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى إلى أن محافظة الفيوم شهدت خلال الفترة الماضية معدلات تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من السيد رئيس الجمهورية فى مجال الاستثمار لدعم السوق المحلى فى بعض المجالات الحيوية، مشيرًا إلى تمتع الفيوم بفرص استثمارات كبيرة فى القطاع السياحى وقطاع النباتات الطبية والعطرية وغيرها من القطاعات الجاذبة للاستثمار، وأن المحافظة تدعم المستثمرين بقوة وتقدم لهم كافة التيسيرات اللازمة وتذليل أى عقبات لنجاح الاستثمارات وخاصة فى المنطقة الاستثمارية الحرة بالمحافظة.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الفيوم جهود المحافظة فى الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص عمل مستدامة لهم.

حيث استعرض الدكتور أحمد الأنصارى تقريرًا حول القرارات والإجراءات التى اتخذتها المحافظة خلال شهر أبريل الجارى لتوفير الرعاية الطبية والإنسانية ودعم الشباب والفتيات والمرأة المعيلة فى العديد من الخدمات التى تم حصرها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما شهد اللقاء متابعة جهود المحافظة فى توفير فرص عمل من خلال برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية وتقديم كل الدعم اللازم لهذا الملف الحيوى بما يساهم فى التوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل لأبناء القرى بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة لأبناء الفيوم.

وحرصت الدكتورة منال عوض على متابعة استعراض الموقف التنفيذى لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء خاصة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة العمل بالقانون لمدة 6 أشهر جديدة حتى نوفمبر القادم، كما تابعت وزيرة التنمية المحلية موقف ملف تقنين أراضى الدولة والمتغيرات المكانية.