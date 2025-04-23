شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرسل مندوبا لتهنئة الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور سباستيان جوركا، ممثلًا عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتسليم رسالة تهنئة رسمية إلى نيافة الأنبا بيتر، أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء مشاركته في قداس العيد نيابةً عن الرئيس.

وفى سياق متصل، صلى الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، قداس بـ عيد القيامة المجيد في كنيسة السيدة العذراء، بچنيڤ، بمشاركة القس مينا نمر كاهن الكنيسة، وعدد كبير من أبناء الكنيسة هناك.

وحضر أثناء القداس لتقديم التهنئة السفير محمد نجم، سفير مصر لدى الاتحاد السويسري، والسفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في چنيڤ، والسيدة حرمه، والمستشار أمجد رزق، القنصل المصري العام في برن، والمستشار محمد الغيطاني، نائب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في چنيڤ، والمستشار خالد عطا الله، القنصل المصري العام في چنيڤ، وأحمد بلال، مدير البروتوكول بالقنصلية المصرية في چنيڤ، والسيدة هبة شاكر، ملحق الشؤون القنصلية بالقنصلية المصرية في چنيڤ، و أحمد بدوي، نائب رئيس الجالية المصرية في سويسرا

وألقى السفير المصري كلمة التهنئة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأقباط المهجر بمناسبة العيد.