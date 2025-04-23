شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. إسعافات اولية لضربات الشمس والان مع تفاصيل الخبر

فى موجة الحر، قد تزداد فرص الإصابة والتعرض لضربة الشمس التى تعد من أكثر المشاكل الصحية الشائعة عند ارتفاع درجات الحرارة، وخلال الأسطر التالية سنتعرف على أبرز وأهم النصائح للحماية والوقاية من الإصابة بضربات الشمس، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية، وفقا لموقع "healthline.

طرق الوقاية من ضربة الشمس

1. حافظ على رطوبة الجسم.. فيعد البقاء رطبًا أمرًا أساسيًا للحفاظ على درجة حرارة الجسم، لذا اشرب الكثير من السوائل وخاصة الماء، وعند الشعور بصداع عليك الاحتفاظ بمشروب يحتوى على الملح والمعادن وكميات صغيرة من السكر فى متناول يدك لتجديد تلك المواد التى فقدتها أثناء التعرق وتجنب الجفاف.

٢. ارتداء الملابس المناسبة.. قلل من التعرض لأشعة الشمس عندما تكون بالخارج من خلال ارتداء قبعة واسعة الحواف وملابس خفيفة وفضفاضة وذات الألوان الفاتحة.

3. كن حذرًا في حالة المرض، يمكن أن تؤدي العدوى مثل الأنفلونزا إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، إذا تغلبت مؤخرًا على مرض ما، فكن حذرًا بشأن مقدار الوقت الذي تقضيه في الخارج.

4. تجنب التعرض المباشر للشمس، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.

5. استخدم واقي شمس بمعامل حماية عالي.

6. استرح في أماكن مظللة أو مكيفة خلال فترات الحر الشديد.

7. تجنب المجهود البدني الزائد في أوقات الحر.

الإسعافات الأولية لضربة الشمس

إذا لاحظت أعراض مثل ارتفاع حرارة الجسم، صداع، دوخة، تسارع في ضربات القلب، غثيان أو فقدان للوعي، فاتبع التالي..

1. انقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل على الفور.

2. أزل ملابسه الثقيلة، وبلل الجسم بماء بارد أو امسحه بقطعة قماش مبللة.

3. استخدم مروحة أو تكييف لخفض حرارة الجسم.

4. أعطه ماءً أو مشروبات تحتوي على أملاح إذا كان واعيًا.

5. لا تعطه أي شيء عن طريق الفم إذا كان فاقدًا للوعي.

6. اتصل بالإسعاف فورًا إذا ظهرت عليه علامات خطيرة كالإغماء أو التشنجات