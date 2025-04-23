شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفد شنتشن الصينية لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وفدًا رفيع المستوى من مدينة شنتشن الصينية برئاسة عمدة المدينة، لتشين وى تشونج، وذلك بديوان عام المحافظة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المدينتين فى مختلف المجالات خاصة التجارة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والبيئة.

ورحب محافظ القاهرة بالوفد فى أول زيارة رسمية له للقاهرة مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين اللتان تتشابهان فى قدم التاريخ والحضارة، والتى تتجسد حاليًا فى العلاقة الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس الصينى شى جين بينغ، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو توطيد التعاون المحلى بين القاهرة وشنتشن، خاصة فى ظل ما تتمتع به المدينتان من مكانة استراتيجية وقدرات اقتصادية وتكنولوجية كبيرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة ترتبط باتفاقيات توأمة وتعاون مع مدن صينية عدة للتعاون وتبادل الخبرات.

وتناول اللقاء مناقشة السياسات الاستثمارية والفرص المتاحة لتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والمدن الذكية، حيث استعرض الجانبان المبادرات الحكومية الداعمة للابتكار والتطوير الصناعى، كما تم بحث آليات تبادل الخبرات والكفاءات بين الكوادر البشرية عالية التأهيل، وآليات تعزيز التبادل الثقافى والتعليمى بين المدينتين.

من جانبه، أعرب السيد تشين وى تشونج عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء مسؤوليها، مؤكدًا على أهمية العلاقات الصينية المصرية التى تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، لا سيما فى مجالات الاقتصاد الرقمى والصناعات المتقدمة.

وأوضح أن شنتشن، التى تأسست كمنطقة اقتصادية خاصة عام 1980، قد تحولت فى أقل من أربعة عقود من مدينة صغيرة إلى واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية والتكنولوجية فى العالم، حيث أصبحت مقرًا لعدد من كبرى الشركات العالمية مثل هواوى وBYD وتينسنت وDJI، وتمثل اليوم ما يقرب من عُشر حجم التجارة الخارجية للصين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستقبلى لتوقيع اتفاقية توأمة بين القاهرة وشنتشن تشمل مشروعات تنموية واستثمارية مشتركة فى مجالات البنية التحتية الذكية، والطاقة النظيفة، والابتكار الصناعي، وريادة الأعمال، فضلًا عن إطلاق برامج لتبادل الطلاب والخبراء، وتنظيم فعاليات ثقافية تهدف إلى تعميق الروابط بين شعبى المدينتين.