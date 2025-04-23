شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة مشاهدة Conclave بـ 283% بعد وفاة البابا فرانسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى وفاة البابا فرانسيس يوم 21 أبريل الجارى، إلى زيادة عدد الأشخاص الذين شاهدوا فيلم "Conclave" الذى طرح خلال عام 2024 من المنزل، الفيلم متاح على منصات PVOD المختلفة وهو متاح حاليًا للبث على Amazon Prime Video بدون أي تكلفة إضافية للمشتركين، ويدور الفيلم الدرامي حول اختيار بابا جديد.

ارتفعت نسبة مشاهدة فيلم "Conclave" بنسبة 283٪ يوم الاثنين مع انتشار خبر وفاة البابا فرانسيس في جميع أنحاء العالم، وفقًا لشركة Luminate، التي تتتبع مشاهدة المحتوى المتدفق.

وبالتالي حقق "Conclave" حوالي 1.8 مليون دقيقة مشاهدة في 20 أبريل؛ بحلول نهاية 21 أبريل الجارى، وصل هذا العدد إلى 6.9 مليون دقيقة مشاهدة.

فيلم "Conclave"، بطولة رالف فاينز وستانلي توتشي، من إخراج إدوارد بيرجر وكان من المنافسين لموسم الجوائز في وقت سابق من هذا العام، حيث حصل على ترشيح لجائزة

تدور أحداث فيلم Conclave حول الحدث الذي يعد من أكثر الأحداث غموضًا في التاريخ، عن كواليس اختيار بابا للفاتيكان جديدًا، وسط الكثير من المؤامرات التي يكشفها الكاردينال لورانس.