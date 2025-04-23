شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم نجوم الساحل يتخطى الـ 11مليون جنيه فى السينمات منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش ومايان السيد إيرادات أمس الثلاثاء 160,187 ألف جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 20 يوم عرض بالسينمات إلى 11,139,871 مليون جنيهًا.

وسيطرت الكوميديا على أجواء فيلم نجوم الساحل، فالفيلم أحداثه تمزج بين الدراما والصراعات الكوميدية والمغامرات، ويجسد أجواء الساحل الأسطورية، من خلال مجموعة من الشباب الذين يحاولون إحياء حفل والعمل هناك في وقت الصيف.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، وفليكس، وغيرهم من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

يذكر أن أحمد داش شارك مؤخرا كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، إلى جانب آخر أعماله مسلسل مسار إجباري الذي جمعه بالنجم عصام عمر، وعرض خلال موسم دراما رمضان 2024.