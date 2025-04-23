شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب وزير الزراعة لرئاسة مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل حتى 2029 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدورة السابعة للجمعية العامة لـ مرصد الصحراء والساحل المنعقدة حاليا فى العاصمة التونسية انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الجدد للفترة الممتدة من عام 2025 وحتى عام 2029.

و أسفرت الانتخابات عن فوز علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى برئاسة مجلس إدارة المرصد للفترة ذاتها، في خطوة تعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المحوري الذي يلعبه معالية في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة.

ومن ناحيته وجه "فاروق" الشكر إلى الدول الأعضاء على هذه الثقة مؤكدا على التزام مصر الكامل بدعم مرصد الصحراء والساحل، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة التنسيق والتعاون من أجل مستقبل بيئي أكثر استدامة لدول المنطقة وشعوبها.