شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار محمد شوقى النائب العام بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

وجاء نص التهنئة:

تحية طيبة وبعد؛ يطيب لى، بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن السيدات والسادة أعضاء النيابة العامة، أن أبعث لفخامتكم أصدق آيات التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، داعين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الرخاء والأمان والاستقرار. حفظ الله الوطن قيادة وأرضًا وشعبا، ورحم الله شهداءنا الأبرار.