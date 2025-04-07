شكرا لقرائتكم خبر عن اثناء عودته الى منزله...بن لزرق يتفاجأ من حدوث هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد الصحفي البارز فتحي بن لزرق بمشهد وصفه بـ"الجميل واللطيف"، عندما فوجئ خلال عودته إلى منزله في مدينة إنماء بعدن، بوجود العميد أبو بكر أحمد حسين جبر، نائب مدير أمن عدن، وهو يقود شخصيًا عملية تنظيم الحركة المرورية.

وذكر بن لزرق أن العميد جبر كان متواجداً برفقة عدد من الجنود لمنع السيارات المخالفة من عكس مسار الطريق، في خطوة تهدف إلى حماية السائقين والمواطنين من الحوادث المرورية الخطرة.

وأعرب الصحفي عن تقديره العميق لهذا الجهد، موجهًا تحية للعميد أبو بكر ولكافة أفراد أمن عدن على تفانيهم في خدمة المجتمع وتحقيق الانضباط المروري، في ظل تحديات أمنية كبيرة تواجهها المدينة.



