شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يبدأ يتحرك ضد الحوثيين واندلاع اشتباكات عنيفة في هذه الجبهات "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبطت قوات الجيش الوطني، صباح اليوم الخميس، محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية في إحدى جبهات محافظة تعز، ضمن محاولات مستمرة للتقدم نحو مواقع القوات الحكومية.

وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز بأن قوات الجيش تصدت لمحاولة التسلل الحوثية في جبهة الشقب جنوب شرق المحافظة، وأجبرتهم على التراجع بعد اشتباكات محدودة.

كما أشار المركز إلى أن مليشيات الحوثي شنت، مساء الأربعاء، قصفًا مدفعيًا استهدف مواقع الجيش الوطني في منطقة الكدحة غربي تعز، فيما ردّت مدفعية الجيش على مصادر النيران.

وتشهد محافظة تعز اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي، ضمن حالة من التوتر المستمر على مختلف الجبهات المحيطة بالمحافظة.