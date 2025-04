تكنولوجيا: Epic Games توفّر ألعاب مجانية جديدة عالميًا لفترة محدودة فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد متجر Epic Games لتحديث برنامجه الشهير لتوزيع الألعاب المجانية على الحاسب، من خلال مجموعة جديدة من العناوين المتاحة لفترة محدودة.

في الوقت الحالي، لا تزال لعبة Cat Quest II (والتي يبلغ سعرها المعتاد 34 دولارًا على أمازون) متوفرة مجانًا على Epic Games. بعد ذلك، ستُعرض اللعبة للبيع بسعر 14.99 دولارًا. وفي نفس الإطار الزمني، يمكن لمستخدمي أندرويد وiOS الاستفادة من عرض لعبة Doodle Kingdom: Medieval مجانًا، قبل أن تُزال لاحقًا اليوم أيضًا.

وفقًا لتسريبات حديثة، تخطط Epic Games لاستبدال Doodle Kingdom بلعبة تستهدف محبي سلسلة The Walking Dead، رغم أن المتجر لم يؤكد ذلك رسميًا بعد. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تحل ثلاث ألعاب جديدة مكان Cat Quest II هذا الأسبوع، وهي: Arcadegeddon وIdle Champions of the Forgotten Realms وRiver City Girls.

من بين هذه الألعاب، تُعد River City Girls الوحيدة المدفوعة عادة، حيث تُباع بسعر 29.99 دولارًا. تتميز اللعبة بأسلوب قتال مستوحى من الأنمي، وتقدم تجربة لعب فردية بالإضافة إلى وضع اللعب التعاوني المحلي.

وقد حصلت على تقييم 79/100 على منصات Metacritic وOpenCritic، مع مقارنات واضحة بأسلوب لعبة Scott Pilgrim vs The World من حيث الرسوميات وآليات اللعب.

تعمل River City Girls على معظم الحواسب المحمولة والمكتبية التي تحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ونظام تشغيل Windows 7 أو أحدث. ويوصي المطوّرون بتشغيلها باستخدام معالج مثل Intel Core i7-3770 وبطاقة رسومات مثل AMD Radeon HD 7800 أو Nvidia GeForce GTX 950.

ستتوفر لعبة River City Girls للتنزيل والاحتفاظ بها بشكل دائم اعتبارًا من الساعة 16:00 بتوقيت UTC اليوم وحتى الساعة 15:59 يوم 17 أبريل. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الألعاب الثلاث من خلال صفحاتها الرسمية على متجر Epic Games.

المصدر