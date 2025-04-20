الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تشارك في «مؤتمر RSA السيبراني الدولي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وعدد من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة بجناح في «مؤتمر RSA السيبراني الدولي» الذي يقام خلال الفترة من 28 أبريل إلى 01 مايو 2025م، في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة المبذولة في تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني، وإسهاماتها في تعزيز جوانب التعاون الدولي لمواجهة القضايا الملحة في الفضاء السيبراني، وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الدولية ذات العلاقة بقطاع الأمن السيبراني، ونقل الخبرات والمعارف في هذا القطاع الحيوي والواعد.

ويستعرض الجناح المشارك الفرص الواعدة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، وأحدث منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني المطورة في سوق الأمن السيبراني بالمملكة، وأبرز المبادرات التي نفذتها الهيئة لتوطين التقنيات ودعم المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين وتنمية القدرات البشرية المتخصصة في القطاع.

ويضم الجناح الذي تنظمه الهيئة مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني وهي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، شركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، إضافة إلى عددٍ من الشركات المحلية الناشئة المنضمة إلى مسرعة الأمن السيبراني في نسختيها الأولى والثانية هي: «سايبركيف، كوقنا، ترست لاين».

ويعد مؤتمر RSA السيبراني الدولي، منصة دولية تجمع قادة وخبراء الأمن السيبراني والمختصين والمهتمين في المجال من حول العالم، وتمثل فرصة لاستكشاف المعرفة ومناقشة أهم الموضوعات والمستجدات في المجالات ذات الصلة بالأمن السيبراني وتحدياته الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكات بين المنظمات الدولية والشركات العالمية المتخصصة في المجال.