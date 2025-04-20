الرئيس عون قدّم التعازي بشهداء الجيش الثلاثة في الجنوب: يكرسون بدمائهم قسمهم من اجل لبنان واللبنانيين

تابع الرئيس جوزاف عون تطور الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية بعد ظهر اليوم، وبقي على اتصال بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي اطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.

وقدّم الرئيس عون التعازي بشهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا في اثناء تأديتهم مهمتهم في حفظ الامن والاستقرار وإبعاد الخطر عن المواطنين وسكان القرى الجنوبية. واكد الرئيس عون بأن "الجيش الذي اقسم رجاله على يمين الشرف والتضحية والوفاء يكرسون بدمائهم قسمهم من اجل لبنان واللبنانيين".