النشرة: اصابة مواطن ونجاة اخر جراء اطلاق عناصر هيئة تحرير الشام النار عليهم في بلدة حوش السيد علي

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان عناصر هيئة تحرير الشام اطلقت النار على احد المواطنين في بلدة حوش السيد علي قضاء الهرمل، ونجاة شخص اخر كان برفقته.

وفي التفاصيل ان احد المواطنين من سكان حوش السيد علي كان برفقة شخص اخر يتفقدا منزلهما في البلدة قام احد العناصر التابع لهيئة تحرير الشام باطلاق النار فاصيب |ح. ا. ب." ونجا الاخر باعجوبة، نقلا على الفور الى احدى المستشفيات بالهرمل للمعالجة.