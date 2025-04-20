صلوات وقداديس بمناسبة عيد القيامة المجيد في كنيستي السيدة ومار جرجس في زحلة

أقيمت الصلوات والقداديس بمناسبة عيد القيامة المجيد في كنيستي السيدة ومار جرجس في زحلة، حيث احتفل نيافة المطران مار يوستينوس بولس سفر بالقداس الإلهي ليلة العيد يعاونه الأب جورج بحي والشمامسة وجوقة الكنيسة، خلال العظة تحدث نيافته معاني عيد القيامة وعن مفهوم الفرح والانتصار.

كما احتفل نيافته صباحاً بالقداس الإلهي في كنيسة مار جرجس يعاونه الأب ملكي كارات والشمامسة وجوقة الكنيسة، خلال العظة تحدث نيافته عن أنّ مفاعيل القيامة تستمرّ في حياة المؤمنين في حياة الكنيسة كل يوم.

مساء العيد بعد القداس استقبل نيافته تهاني العيد مع أخوية سيدات السيدة من المؤمنين في كنيسة السيدة، أما صباحاً فقد استقبل نيافته تهاني العيد في صالون كنيسة مار جرجس بعد القداس.