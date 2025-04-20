أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل معزياً بشهداء الجيش اللبناني والذين بدمائهم وبجهود رفاقهم يحمون البلاد ويصونون وحدتها. واطلع سلام من قائد الجيش على آخر تطورات الوضع العسكري والاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عدداً من القرى الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر سلام اجرى اتصالاً بقائد الجيش معزياً واطلع منه على آخر تطورات الوضع العسكري والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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