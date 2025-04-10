تكنولوجيا: الحاسب المحمول Framework Laptop 12 يبدأ من 549 دولارًا والطلب المسبق متاح الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Framework عن بدء الطلبات المسبقة لجهاز الحاسب المحمول Framework Laptop 12، الذي يعد أول حاسب محمول 2 في 1 مزود بشاشة تعمل باللمس. في 9 أبريل، كشفت الشركة أن الحاسب المحمول سيكون متاحًا للطلب المسبق في كندا وأوروبا والمملكة المتحدة، مع تأخير في الولايات المتحدة. ومع ذلك، في إعلان لاحق، تم كشف تفاصيل الطلب المسبق في الولايات المتحدة.

سيتم فتح الطلبات المسبقة لجهاز الحاسب المحمول Framework يوم 10 أبريل في الولايات المتحدة، مع سعر يبدأ من 549 دولارًا للطراز DIY.

وبالمقارنة، يبدأ سعر الحاسب المحمول في أوروبا من 569 يورو، وفي كندا من 719 دولارًا، وفي المملكة المتحدة من 499 جنيهًا إسترلينيًا. كما هو الحال في المناطق الأخرى، من المتوقع أن تبدأ الشحنات في يونيو.

يتميز Framework Laptop 12 بشاشة لمس بحجم 12.2 بوصة ودقة 1920 × 1200 مع دعم MPP 2.0 و USI 2.0، بالإضافة إلى مفصلات 360 درجة تتيح طي الشاشة بالكامل واستخدامها كجهاز لوحي أو وضع الخيمة. يتم تصنيع الجهاز باستخدام TPU وعلبة بلاستيكية وشاسيه معدني، وهو مصمم وفقًا لمعايير MIL-STD-810 للمتانة.

يُقدم Framework Laptop 12 في إصدارين: نموذج أساسي مزود بمعالج Intel Core i3-1315U ونموذج أداء مع معالج Intel Core i5-1334U. يحتوي النموذج الأساسي على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين، بينما يحتوي نموذج الأداء على نفس سعة التخزين ولكن مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

والشحنات المدمجة مسبقًا ستكون مزودة بـ Windows 11 Home، بينما إصدار DIY لا يشمل نظام التشغيل. يمكن ترقية الذاكرة العشوائية إلى 48 جيجابايت، والتخزين إلى 2 تيرابايت عبر M2. 2230 NVME SSD.

يحتوي Framework Laptop 12 أيضًا على 4 بطاقات توسيع قابلة للتحديد للمستخدمين، بالإضافة إلى ميزات مثل Wi-Fi 6E، مكبرات صوت استريو 2 واط، مقبس 3.5 مم، كاميرا Omnivision بدقة 2 ميجابكسل 1080 بكسل مع مفتاح خصوصية، وبطارية 50 واط مع شاحن GAN USB-C 60W في العلبة.

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