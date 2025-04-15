تكنولوجيا: هواتف Galaxy S23 تحصل على تحديث One UI 7 الأسبوع المقبل ماعدا S23 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل Samsung على طرح تحديث One UI 7 لأجهزتها القديمة، بدءًا من سلسلة Galaxy S24، لكن مشكلة أدت إلى توقف التحديث مؤقتًا. تختلف الجداول الزمنية قليلاً حسب المنطقة، لكن مزود الخدمة الكندي Telus نشر جدولًا لشهر أبريل يوضح التفاصيل التالية:

تلقت أجهزة Samsung Galaxy S23 وS23+ وS23 Ultra تحديثًا أمنيًا في 14 مارس، ومن المتوقع أن تحصل على تحديث Android 15/One UI 7 في 22 أبريل (الثلاثاء القادم). أما Samsung Galaxy S23 FE، فقد حصل على تحديث أمني لاحقًا في 28 مارس، مما يجعله متأخرًا عن الثلاثي الرئيسي. تشير خارطة طريق حديثة إلى أن S23 FE قد يحصل على التحديث في 24 أبريل في كندا، بينما يشير الجدول الأوروبي إلى مايو. إذا استمر الفارق الزمني البالغ 5 أسابيع بين التحديث الأمني وتحديث النظام، فقد ينتظر مالكو S23 FE في كندا حتى الأسبوع القادم.

بالنسبة لسلسلة Galaxy S24، كان من المقرر طرح التحديث في 11 أبريل، لكن لا يوجد تاريخ مؤكد لاستئناف الطرح بعد التوقف (تم تحديث الجدول آخر مرة في 14 أبريل). أما Galaxy S24 FE، فلم يكن مدرجًا في جدول أبريل، مما يجعل طرح التحديث في مايو أكثر ترجيحًا.

تجدر الإشارة إلى أن مشكلة فتح القفل، خاصة في طرازات S24 التي تعمل بمعالج Exynos، تسببت في تعليق الطرح عالميًا في وقت سابق من هذا الشهر، لكن Samsung استأنفت التحديث في 15 أبريل لبعض الأجهزة مثل S24 وZ Fold 6 وZ Flip 6 في مناطق محدودة، بما في ذلك كندا. يُنصح المستخدمون بالتحقق من التحديث عبر الإعدادات > تحديث البرنامج، مع ضمان الاتصال بشبكة Wi-Fi ووجود بطارية كافية.

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