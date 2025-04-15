تكنولوجيا: هاتف آيفون قابل للطي قادم في 2026 بفضل Samsung Display

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن Apple من أكبر صناع الهواتف إلا أنه حتى الآن لم تطلق الشركة جهازًا قابلًا للطي حتى الآن. وفقًا لتقارير، كانت مشكلة حجم انطواء الشاشة عائقًا رئيسيًا لإطلاق الهاتف، مما أوقف المشروع مؤقتًا بينما عمل موردو الشاشات على حل تلك المشكلة.

لكن، يبدو أن Samsung Display قامت بحل هذه المشكلة مؤخراً، حسبما أفادت Business Korea، مما يتيح تقدم المشروع مع هدف إطلاق في النصف الثاني من 2026. عادةً ما تستخدم Apple مزيجًا من شاشات Samsung وLG وBOE لمنتجاتها، لذا اعتماد مورد واحد أمر غير معتاد، لكنه انتصار كبير لـ Samsung Display التي شهدت تراجعًا في حصتها السوقية مؤخرًا.

يُقال إن iPhone القابل للطي سيحتوي على شاشة خارجية OLED بقياس 5.5 بوصة وشاشة رئيسية 7.8 بوصة. وسينافس مباشرة Galaxy Z Fold8 من Samsung.

من المتوقع أن يكون iPhone القابل للطي باهظ الثمن، حيث تُقدر التكلفة الأولية بأكثر من 2,000 دولار، وقد ترتفع أكثر مع التعرفات الأخيرة.

لم تحدد Apple بعد هدفًا إنتاجيًا لـ iPhone القابل للطي، لكن مصادر داخلية تشير إلى استهداف 9 ملايين وحدة سنويًا، مع إمكانية الوصول إلى 15 مليون وحدة.

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