دار Henry Jacques تكشف عن الإصدار الثاني من Collection de l’Atelier

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 08:55 مساءً - تفخر دار Henry Jacques بالكشف عن الإصدار الثاني من Collection de l’Atelier، وهي مجموعة من العطور محدودة الإصدار استُخرِجَت من حصاد الدار الخاص من الورود. ففي هذا العام، تبدع من خلاصة HJ Rose de Mai النادرة ثلاثية عطرية جديدة.



فعطر Rose Très Rose يحتفي بوردة HJ Rose de Mai بكلّ ما فيها من بهاء، بينما يُجسّد كلّ من Rose Alba وRose Zephyr رحلات خيالية استُلهمت منها. وتأتي العطور الثلاثة جنباً إلى جنب ضمن علب عطرية يدوية الصنع فائقة الإتقان (Boîtes à Parfums)، حيث لم يُنتج منها سوى 500 قطعة، نظراً لندرة هذه الخلاصة الثمينة.

وردة استثنائية بكلّ المقاييس

مجموعة Collection de l’Atelier



في عام 2023، وخلال الحصاد الأول من الأراضي الخصبة التابعة لمشغلها الجديد في جنوب فرنسا، اكتشفت دار Henry Jacques وردة استثنائية بكلّ المقاييس. ومن هذه الوردة النادرة، استحصلت على خلاصة HJ Rose de Mai التي أطلقت شرارة إبداع غير مسبوقة، فحملت المجموعة اسم Collection de l’Atelier، تكريماً لمرسم الفنان حيث تتحوّل الأحلام إلى واقع.



وقد لقيت هذه الثلاثية العطرية المحدودة تقديراً واسعاً من عشّاق فن العطور الراقية حول العالم.

خصوصية العطر وتفرّده

في ربيع عام 2024، استخرجت دار Henry Jacques خلاصة وردة HJ Rose de Mai لموسمها الثاني، وهي ثمرة الحصاد المنتظر بفارغ الصبر بعد النجاح اللافت لإصدار العام السابق. وقد جاءت ورود هذا الموسم بمفاجآت لا تقل إدهاشاً، إذ لاحظ القاطفون منذ اللحظات الأولى اختلافاً في العُصارة التي لامست أطراف أصابعهم، حيث بدت أكثر ميلاً إلى اللون البرتقالي، في دلالة واضحة على بصمة عطرية جديدة ومغايرة تماماً.



كانت خلاصة عام 2023 مميّزة بلونها الأخضر ونفحاتها النباتية الممزوجة بالعسل، إلى جانب تلميحات تابلية خفيفة تُحاكي عبير القرفة. أما خلاصة عام 2024، فشكّلت انعطافاً حسيّاً لافتة، بطابعها الزهري والرقيق الذي يلامس التوقّعات الكلاسيكية للوردة، إنّما بأبعاد أعمق وأكثر دفئاً. فقد أضفت نغمات عسل الأكاسيا الغني والمخملي على الرائحة لمسة من الحلاوة والانسيابية، فيما منحتها درجات الكهرمان والكستناء بُعداً عطرياً خاصاً يعبّر عن خصوصية هذا الموسم وتفرّده.

لوحة عطرية غنيّة ومتكاملة

أطلقت خلاصة HJ Rose de Mai لموسم 2024 رؤيا جديدة، تجلّت في خطوط عضوية وانحناءات طبيعية، وتدرّجات من الأخضر العميق والهادئ، وألوان دافئة أشبه برمال الشمس، وظلال وردية حالمة لا تشبه إلا خيال الفنان. وكأن المرء يركض وسط حقول ورود HJ، والبتلات تتطاير من حوله مع الريح، في حالة من الانسجام التام مع تركيبات حسية مدهشة.



تقدّم مجموعة Collection de l’Atelier 2024 لوحة عطرية غنيّة ومتكاملة؛ إذ يتميّز كل عطر منها بطابعه الخاص، لكنه في الوقت ذاته يتناغم مع باقي المجموعة، كما لو كان جزءاً من بنية واحدة. يمكن التنقّل بين هذه العطور بسلاسة تامة، وفقاً للمناسبة أو السياق أو المزاج، حيث تتبدّل كلّ تركيبة مع مرور الوقت على البشرة، تماماً كما تتبدّل ملامح المشهد الطبيعي تحت تأثير الشمس والرياح وتغيّر الضوء.



مجموعة Collection de l’Atelier لعام 2024.. ثلاثية عطرية محدودة الإصدار

مجموعة Collection de l’Atelier

تقدّم دار Henry Jacques إصدارها الثاني من مجموعة Collection de l’Atelier للعام 2024، في إصدارٍ نادر اقتصر على 500 صندوق عطري فاخر (Boîtes à Parfums)، صُنِع كلٌّ منها يدوياً بعناية فائقة. ويضمّ كل صندوق ثلاث قوارير من مجموعة Les Essences بحجم 30 مل، وهي الأكثر تركيزاً وسخاءً ضمن مجموعات الدار.



Rose Alba يفيض بالنعومة

يتجلّى عبق وردة HJ Rose de Mai في هذا العطر بكل صفائه وهدوئه، كأنّه بزوغ أولى خيوط الفجر. تبدأ التوليفة بنغمات منعشة وخشبية من النعناع وخشب الأرز، تعقبها نغمة وسطى تفيض بعذوبة الورد المبلّل بالندى والعسل. وتعزّز هذه التوليفة بنفحات زهرة الأكاسيا الصفراء وبلسم التولو الرقيق، في تناغم يفيض بالأنوثة والنعومة. أما القاعدة، فتتكوّن من خشب الصندل والنغمات الكهرمانية والمسك الأبيض الناعم، لتُبرز الطابع الدافئ المريح للعطر وتمنحه أناقة خالدة.



Rose Très Rose 2024 بتوليفة مخملية

أنشودة تفيض بمديح الوردة في تعقيدها وسحرها. في هذا العطر، تتلاقى خلاصة HJ Rose de Mai مع وردة دمشق، لتشكّلا باقةً مترفةً تتناغم فيها نغمات الياسمين والسوسن، وتُنعشها أوراق البنفسج برقّتها الخضراء. وتُثري قاعدة العطر نغمات عميقة من دهن العود والبتشولي، تعزّزها لمسات من البنزوين، في توليفة مخملية تمتد أصداؤها برقيّ يدوم طويلاً.



Rose Zephyr عطر استثنائي

عطر استثنائي بأسلوبه، راقٍ في تفاصيله، ومتفرّد في روحه. تنطلق رائحته باندفاع غير متوقّع من نغمات اليلانغ يلانغ وتوت العلّيق، تتبعها توليفة زهرية دقيقة من وردة دمشق وإبرة الراعي. وتنساب نغمات مسك الروم فتتّحد بانسجام مع العمق الخشبي للبتشولي. وتتكامل القاعدة العطرية بخشب الصندل والفيتيفر، في تناغم مع الفانيليا وخلاصة دهن العود، ما يمنح العطر هوية فريدة لا تُضاهى.