زلزال قوي يهز محافظة ناغانو اليابانية

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال قوي محافظة ناغانو اليابانية، مساء اليوم الجمعة، مسجلاً خمس درجات على مقياس ريختر.

وقع الزلزال حوالي الساعة 8:19 مساءً على عمق حوالي 10 كيلومترات شمال منطقة ناغانو، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ولم يبلغ، حتى الآن، عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. كما لم يصدر تحذير بشأن حدوث أمواج مد (تسونامي).

وقال موقع "جابان تايمز": "سُجِّل الزلزال في مدينة أوماتشي وقريتي أوغاوا وتشيكوهوكو.

واستجابةً للزلزال، أنشأت الحكومة مكتب اتصال تابعًا لمركز إدارة الأزمات في مكتب رئيس الوزراء.