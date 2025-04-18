بعد اختيارها رئيسة لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية بـ مهرجان كان 2025: نظرة على سينما أليس روهرواشر

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البداية بالسينما الوثائقية وصولاً لـ مهرجان كان السينمائي

جوائز وتكريمات بمسيرة أليس روهرواشر السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 08:55 مساءً - خلال الساعات الماضية، أعلنت إدارةاختيار المُخرجة الإيطاليةلرئاسة لجنة تحكيم جائزة "الكاميرا الذهبية"، والتي تعَد واحدة من أبرز المُخرجين السينمائيين حول العالم، وصاحبة تجرِبة خاصة ومميزة بـتعَد أليس روهرواشر واحدة من أبرز المُخرجات، وهي أيضاً كاتبة سيناريو ومونتيرة، وجاءت بداية احترافها للسينما في عام 2011؛ حيث أخرجت فيلم "Heavenly Body"؛ لتنطلق في مسيرتها السينمائية عقب ذلك من خلال إخراج العديد من الأفلام.وكانت المُخرجة أليس روهرواشر قد درست الأدب الكلاسيكي في جامعة تورينو في إيطاليا، وتخصصت في كتابة السيناريو بمدرسة هولدن في تورينو، وجاءت تجرِبتها السينمائية الأولى من خلال إخراجها جزءاً من الفيلم الوثائقي الإيطالي "Checosamanca" عام 2006.وبعد مرور 5 سنوات، قدّمت فيلمها الروائي الطويل الأول "Heavenly Body" عام 2011، والذي تم عرضه لأول مرة في أسبوعي المخرجين خلال مهرجان كان السينمائي دورة عام 2011، وحظي بإشادة كبيرة من النقاد. وخلال مسيرتها السينمائية والتي امتدت لـ 19 عاماً، قدّمت 9 أفلام سينمائية، ما بين الروائي والوثائقي، والتي ساهمت فيها ما بين الإخراج والكتابة.في عام 2014، قدّمت المُخرجة أليس روهرواشر تجرِبتها الثانية مع الأفلام الروائية الطويلة من خلال فيلم "The Wonders"، والذي قد فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي دورة عام 2014. وبنفس العام تم تعيينها رئيسة للجنة التحكيم الدولية لجائزة "لويجي دي لورينتيس" في البندقية، لأول فيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الدورة الـ71.وفي عام 2017، كانت قد أعلنت عن بدء تصوير فيلمها الروائي الطويل الثالث، والذي جاء من بطولة: سيرجي لوبيز، ألبا رورواشر وهي شقيقتها، وعُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي دورة عام 2018، وفاز بجائزة أفضل سيناريو، والذي جاء من كتابتها.اقرأي أيضاً:كما أنها أيضاً تمت دعوتها للعمل بلجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2019، وتم ترشيحها في عام 2023 مع ألفونسو كوارون لجائزة الأوسكار أفضل فيلم قصير، عن فيلمهما القصير "Le pupille". ومع عام 2024 شاركت مع المُخرج جيه آر في إخراج الفيلم القصير "An Urban Allegory"، والذي سيتم عرضه للمرة الأولى عالمياً خارج المنافسة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الدورة الـ81.

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