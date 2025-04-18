هدى المفتي تكشف مفاجأة عن 80 باكو: فما هي؟

هدى المفتي: أنا صاحبة فكرة مسلسل 80 باكو

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قصة مسلسل "80 باكو"

أبطال 80 باكو

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 08:55 مساءً - كشفت الفنانة الشابةمفاجأة عن مسلسل "80 باكو"، والذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي 2025، وحقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات عالية.وكانت المفاجأة أنها صاحبة فكرة المسلسل؛ موضحة أنها استلهمتها من وجود صديقة كوافيرة قريبة منها جداً؛ بل من أقرب الناس لها، وذلك دفعها لطرح فكرة تناوُل عالم الكوافير.حلّت الفنانةوأبطال مسلسل "80 باكو" ضيوفاً على الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر". وخلال الحلقة كشفت المفتي أنها صاحبة فكرة المسلسل، كما تحدثت عن كواليس العمل؛ حيث قالت: "أنا كنت قاعدة مع الكوافيرة بتاعتي، وهي قريبة مني جداً، من أقرب الناس ليا، وكنت بروح الكوافير كثيراً مع أمي؛ فالكوافير جزء لا يتجزأ من حياة أيّة بنت من وهي صغيرة".وتابعت هدى المفتي: "كان بالنسبة لي عالم جديد وحابة أعمل مسلسل عنه؛ فجاتلي الفكرة وكلمت مدير أعمالي قلت له إني عايزة أكتب عمل عن الكوافير، ووصلني بالكاتبة غادة عبدالعال وعملنا الفكرة".يمكنكِ متابعة: عالم مصففي الشعر من الدراما إلى السينما في 2025دارت أحداث مسلسل "80 باكو" في صالون تجميل قديم في وسط البلد بعنوان "لولا"، وتناول قصص الفتيات اللواتي يعملن فيه. وتتشابك الأحداث مع قصص زبائن المكان، وذلك من خلال مصففة الشعر الموهوبة بوسي (هدى المفتي) التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها، وتقرر صاحبة الكوافير (إنتصار) ترقيتها إلى مصففة شعر خاصة، تزور العميلات في منازلهن؛ حيث تنفتح على عالم آخر يغيّر نظرتها للعالم ولنفسها وأحلامها.مسلسل "80 باكو" من بطولة: هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، سماح أنور، خالد مختار، إلهام صفي الدين، محمد عبده، محمود يسري، إنعام سالوسة، ياسمين الهواري. وضيوف الشرف: وفاء عامر، ألفت إمام، أحمد سعد ميشو، عفاف رشاد، مريم الجندي، زينة منصور، ماجدة منير، زينب وهبي. وتأليف غادة عبدالعال. وإخراج كوثر يونس. وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

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