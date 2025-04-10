لاول مرة منذ سنوات...هذا ماحدث اليوم في الشيخ عثمان(صور)

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عدن - ياسمين التهامي - دشنت صباح اليوم تشغيل إشارة مرور رقمية حديثة في مديرية الشيخ عثمان ، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السير والحد من الازدحام المروري وتحسين السلامة العامة. وتتميز الإشارة الجديدة بكونها رقمية وذات تصميم حديث، حيث تم تزويدها بأحدث التقنيات وتكاملها مع غرفة عمليات خاصة، تتيح التحكم في حركة المرور ومراقبتها بشكل مباشر عبر كاميرات مراقبة عالية الدقة، مما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة السير وضبط المخالفات بشكل فوري.



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