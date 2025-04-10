شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد حوثي على إغلاق ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت مليشيا الحوثي، على التهديد الأمريكي، بمعاقبة مخالفي قرار حظر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة المليشيات.

جاء ذلك، في منشور عبر منصة إكس، للقيادي في المليشيات، محمد علي الحوثي، قال فيه إن "التلويح بتهديد موانئ اليمن تمادي أمريكي بحصار اليمن المحاصر وغطرسة هدفها المزيد من التجويع لإيقاف إسناد غزة ورفض تجويعها"، حسب تعبيره.

وأضاف الحوثي، "إذا أقدمت أمريكا على ذلك فقد تتخذ خيارات مماثلة ونحن ننصح بعدم فعل ذلك".

ولم يكشف القيادي الحوثي، عن طبيعة "الخيارات المماثلة" التي ستلجأ إليها المليشيات في حال تم تنفيذ قرار الحظر.

ويوم أمس الأربعاء، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرًا شديدًا ضد الدول والكيانات التجارية التي تقدم أي نوع من الدعم للجماعات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك جماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن هذا الدعم يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "أي دعم يُقدّم للحوثيين، سواء من خلال التمويل أو الدعم اللوجستي، لن يُسمح به"، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة مثل تفريغ السفن أو تزويدها بالنفط في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، معتبرةً هذه الأنشطة انتهاكًا للقوانين الدولية والأمريكية.

وأضافت الوزارة أن هذه التحذيرات تأتي في سياق السياسة الأمريكية لمكافحة الأنشطة التي تدعم الجماعات الإرهابية، وألمحت إلى إمكانية فرض عقوبات صارمة على الجهات المخالفة.

ويوم الجمعة الماضية 4أبريل، دخل القرار الأمريكي بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيز التنفيذ، وذلك بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على قياداتهم العليا.