إصابة 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على بلدة في الضفة الغربية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
واشارت وسائل إعلام محلية الى إن نحو 300 مستوطن هاجموا قرية دوما الفلسطينية وأضرموا النار في مزارع وألحقوا أضرارا بالمركبات، وإن ثلاثة من السكان أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي.
وذكر الجيش الإسرائيلي إن عشرات المستوطيون أضرموا النار في ممتلكات بالمنطقة، وبعد ذلك نشبت "مواجهة عنيفة" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وذكر الجيش في بيان أنه تم إرسال جنود وأفراد من الشرطة "وبدأوا العمل على فض المواجهات العنيفة".
واوضح مسعفون فلسطينيون إن المصابين الثلاثة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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