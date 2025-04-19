143 قتيلًا على الأقل في حريق قارب بالكونغو الديموقراطية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي 143 شخصًا على الأقل حتفهم وفُقِد عشرات آخرون بعد اشتعال النيران في قارب بنهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسب ما أفادت مصادر رسمية أمس.

وذكرت النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو، أحد قادة المجتمع المدني المحلي، أنه “عُثِر على مجموعة أولى من 131 جثة، وانتُشلت 12 جثة أخرى”.

وأوضحت أن “امرأة أشعلت جمرًا للطهو فانفجر الوقود الذي كان قريبًا، مما أدى إلى مقتل العديد من الأطفال والنساء”.

يُذكر أن عمليات التنقل في الكونغو، غالبًا ما تتم عبر نهر “الكونغو وروافده”. وتشهد البلاد حوادث غرق سفن تؤدي في أحيان كثيرة إلى خسائر فادحة.

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