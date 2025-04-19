ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 51,157 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 51,157 شهيدًا و116,724 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 92 شهيدًا و219 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية، جراء القصف الإسرائيلي على منازل وخيام وتجمعات للفلسطينيين.

كما أكدت المصادر الطبية في القطاع، وجود آلاف الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم وجود المعدات اللازمة، ومنع دخولها عبر المعابر.

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