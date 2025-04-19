شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف تحت الأنقاض.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 51,157 والان نبدء بالتفاصيل

القدس المحتلة

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 51,157 شهيدًا و116,724 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 92 شهيدًا و219 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية، جراء القصف الإسرائيلي على منازل وخيام وتجمعات للفلسطينيين.كما أكدت المصادر الطبية في القطاع، وجود آلاف الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم وجود المعدات اللازمة، ومنع دخولها عبر المعابر.من ناحية أخرى، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات استيطانية بشأن تصعيد الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، واعتبرت ذلك تحريضًا ممنهجًا لتصعيد استهداف المقدسات بمدينة القدس المحتلة.وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة، التعامل بمنتهى الجدية مع هذا التحريض، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لوضع حد لاعتداءات الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وإجبارها على الالتزام بإرادة السلام الدولية والإقليمية والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي على وقف الإبادة وتوفير الآليات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني.