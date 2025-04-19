السعودية | د. راشد بن محمد عساكر يروي موقفًا إنسانيًا مؤثرًا للملك سلمان مع والده المؤسس قبيل وفاته

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روى الدكتور راشد بن محمد عساكر موقفًا إنسانيًا مؤثرًا يجسد عمق العلاقة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ووالده المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وذلك قبل وفاته بنحو شهر في عام 1373هـ.

وقال د. عساكر إن الملك المؤسس كان يرقد على فراش المرض بمدينة الطائف في شهر صفر من العام المذكور، وفي تلك الفترة أخبرته زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري – رحمها الله – بخطبة عدد من أبنائه، ومن بينهم الأمير سلمان بن عبدالعزيز آنذاك. وحين علم الأمير سلمان بالأمر، قال بكل وفاء:

“لن أتزوج ووالدي مريض.”

وقد تأثر الملك عبدالعزيز بذلك الموقف النبيل، ودعا لابنه بدعاء عاطفي مؤثر وهو على فراش المرض، قائلاً:

“الله يبارك فيه، الله يوفقه، الله يبارك فيه.”

ونقل د. راشد عن خادم الحرمين الشريفين قوله:

“إن دعوة والدي تلك هي أجمل دعوة تلقيتها في حياتي، وتاج على رأسي، وما وصلت إليه من توفيق وفضل كان ببركة تلك الدعوة التي لن أنساها أبدًا.”

وختم د. عساكر بقوله لمقام الملك سلمان:

“بررت بوالدك حيًا وميتًا، فبرّ بك أبناؤك وأسرتك وشعبك.”

داعيًا الله أن يمدّ في عمر خادم الحرمين الشريفين، ويحفظه، ويمتّعه بالصحة والعافية، ويجعله ذخرًا للوطن والأمة الإسلامية.

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