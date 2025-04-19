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السوداني والعامري يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

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السوداني والعامري يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني التقى، اليوم، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، إذ جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد وأهمية دعم الحكومة في إتمام برنامجها لتحقيق التنمية، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق".

وشهد اللقاء التأكيد على "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، لتكون المعبر الحقيقي عن إرادة وتطلعات الشعب العراقي".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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