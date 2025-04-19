انت الان تتابع خبر السوداني والعامري يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني التقى، اليوم، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، إذ جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد وأهمية دعم الحكومة في إتمام برنامجها لتحقيق التنمية، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق".



وشهد اللقاء التأكيد على "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، لتكون المعبر الحقيقي عن إرادة وتطلعات الشعب العراقي".

