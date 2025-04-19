الوفد اللبناني تسلّم شعلة النور المقدّس في مطار ماركا بالأردن ويتوجه إلى لبنان

تسلّم الوفد اللبناني شعلة النور المقدّس في مطار ماركا بالأردن على أن يتوجّه إلى لبنان.

وكان قد توجه من مطار بيروت الدولي في بيروت إلى الأردن وفد ضم كلا من أمين عام "اللقاء الارثوذكسي" النائب السابق مروان ابو فاضل، رئيس دير سيدة البلمند الارشمندريت جورج يعقوب، حبيب فرح وجرجس سمعان من "اللقاء الارثوذكسي"، المتقدم بالكهنة شوقي خير الله من ابرشية بيروت، ووفد إعلامي، لنقل شعلة النور المقدس من الأردن إلى مطار بيروت الدولي.

هذا، وسيقام استقبال وسترفع الصلوات في المطار لتنقل الشعلة بعدها إلى كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت للروم الارثوذكس، لتوزع من هناك على الابرشيات كافة في لبنان.