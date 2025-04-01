رئيس حكومة فنلندا: سننسحب من معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد بسبب التهديد الذي تمثله روسيا

اشار رئيس الحكومة الفنلندية بيتيري أوربو الى إن بلاده سنسحب من المعاهدة الدولية لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، بسبب التهديد الذي تمثله روسيا. واوضح إنّ البيئة الأمنية المتغيّرة بشكل جذري في أوروبا، دفعت فنلندا إلى الانسحاب من معاهدة أوتاوا في 1997.
وأوضح في مؤتمر صحافي "فنلندا وأوروبا تحتاجان إلى تقييم كل الإجراءات لتعزيز قدراتنا في مجال الردع والدفاع، بشكل منفرد وفي إطار حلف ناتو".
وجاء الإعلان بعد أسبوعين من اتخاذ بولندا، وليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا خطوة مماثلة، وأشارت جميعها إلى الخطر الأمني المتزايد من روسيا عقب غزو أوكرانيا.
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